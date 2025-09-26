Négy autó ütközött az M3-ason, araszol a forgalom

Péntek délután több gépkocsi ütközött össze az M3-as autópályán, a gödöllői csomópontnál, a Vásárosnamény felé vezető oldalon – közölte az Útinform.

Fotó: Huszár Márk/MW

Bár a sávzárást már feloldották, a csúcsforgalom miatt a Mogyoród csomóponttól jelentős torlódás alakult ki, és az autósok araszolva haladhatnak.

A katasztrofavedelem.hu tájékoztatása szerint

négy személygépkocsi koccant össze, a járművekben nyolcan utaztak.

Az Útinform tájékoztatása szerint a 61-es főúton, Kapospula és Atala között két személyautó karambolozott. A 95-ös km-nél a főutat lezárták, a forgalmat megállították.

Az 54-es főúton, Bócsa belterületén egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A 36-os km-nél félpályás korlátozás van érvényben.

Az M7-es autópályán, az érdi csomópont és a tárnoki csomópont között terelést építettek ki a 16-os és a 22-es km között. A Balaton felé vezető oldalon még telítettek a sávok, szakaszos torlódásokra lehet számítani az M1–M7 elválástól az érdi 18-as csomópontig.

