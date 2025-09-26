M7forgalomÚtinformbaleset

Négy autó ütközött az M3-ason, araszol a forgalom

Baleset miatt torlódásra kell számítani péntek délután az M3-as autópályán Gödöllő térségében: négy autó ütközött össze a Vásárosnamény felé vezető oldalon, nyolc utassal a járművekben.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 26. 18:13
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Péntek délután több gépkocsi ütközött össze az M3-as autópályán, a gödöllői csomópontnál, a Vásárosnamény felé vezető oldalon – közölte az Útinform.

20250623 Füzesabony Megdöbbentő baleset M3-as autópályán Füzesabony térségében: egy autós a hídon hagyta járművét, majd leugrott az autópályára. Fotó: Huszár Márk HM Heves Megyei Hírlap HMH A képen: rendőrség rendőrautó
Fotó: Huszár Márk/MW

Bár a sávzárást már feloldották, a csúcsforgalom miatt a Mogyoród csomóponttól jelentős torlódás alakult ki, és az autósok araszolva haladhatnak.

A katasztrofavedelem.hu tájékoztatása szerint 

négy személygépkocsi koccant össze, a járművekben nyolcan utaztak.

Az Útinform tájékoztatása szerint a 61-es főúton, Kapospula és Atala között két személyautó karambolozott. A 95-ös km-nél a főutat lezárták, a forgalmat megállították.

Az 54-es főúton, Bócsa belterületén egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A 36-os km-nél félpályás korlátozás van érvényben.

Az M7-es autópályán, az érdi csomópont és a tárnoki csomópont között terelést építettek ki a 16-os és a 22-es km között. A Balaton felé vezető oldalon még telítettek a sávok, szakaszos torlódásokra lehet számítani az M1–M7 elválástól az érdi 18-as csomópontig.
Borítókép: közlekedési illusztráció (Forrás: MW)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz

Ott a pont!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blog-bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.