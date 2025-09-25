Baloldali rágalmak bizonyíték nélkül + videó

Napok óta borzolja a közvéleményt az ellenzék által generált alaptalan pedofilvád, amivel betámadták a miniszterelnök-helyettest, és tették ezt minden bizonyíték nélkül. Közben Tuzson Bence igazságügyi miniszter is nyilatkozott az ügyben, Kocsis Máté pedig börtönbüntetéssel fenyegette meg a rágalmazókat a Szőlő utcai gyermekotthon ügyében. Podcastünk terítékére került egy másik, teljesen valós ügy is: a Városháza-gate. A Karácsony Gergelyt és holdudvarát érintő szürreális balhé esetében nemcsak vádlottak, hanem már gyanúsítottak is vannak. Érdekes, hogy erről hallgat a baloldali média. Podcastműsorunk szereplői – Kis Ferenc és Villányi Károly, a Mediaworks főmunkatársai – azonban ez ügyben sem hallgattak.