Rendkívüli

Orbán Viktor üzent Ruszin-Szendinek: Ne veszítsük el a józan eszünket, nem őserdőben élünk, vadak módjára!

Lánczi TamásAmnesty Internationaltűzfalcsoport

Baloldali ügyvédi kör támadta be Lánczi Tamást, amiért tagja a digitális polgári körnek

Az Ügyvédkör nevű, a kormányt rendszeresen támadó egyesület politikai támadást indított Lánczi Tamás ellen, de érveik gyengék és önellentmondásosak.

2025. 09. 22. 13:16
Lánczi Tamás - Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Ügyvédkör közleményben állította: összeférhetetlen Lánczi Tamás alapító, pártoló tagsága a digitális polgári körben – írja cikkében a Tűzfalcsoport. Az indoklás szerint a DPK tevékenysége pártpolitikai jellegűnek minősül, és így ellentétes a szuverenitásvédelmi törvény előírásaival. 

A DPK-ban való tagság nem számít pártpolitikai tevékenységnek, ráadásul az adatkezelő szervezet nem párt, hanem a Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány.

A Tűzfalcsoport felidézi az Amnesty International kutatási vezetőjének, Hacsi Gábornak korábbi nyilatkozatát, amely szerint a politikai tevékenység fogalma önmagában is vitatott, hiszen bármilyen közéleti megnyilvánulás könnyen politikai színezetet kaphat. Hasonlóképpen Matusik Tamás bíró is arról beszélt, hogy a bizonytalanság miatt sok jogász fél bármilyen közéleti szerepvállalástól.

Az Ügyvédkör korábban is támadta a kormányt, például a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslatot, amelyet „orosz mintának” neveztek, és súlyos csapásként értékelt Magyarországra nézve. A cikk szerint az egyesület állásfoglalásai szubjektívek, szakmai szempontból gyengék – emlékeztet Tűzfalcsoport.

Az Ügyvédkör vezetője, Horváth Lóránt korábban a Gyurcsány Ferencék által alapított AMŐBA kuratóriumi elnöke volt, amely százmilliós adósságot halmozott fel. Az Ügyvédkör elnökségében helyet kapott a Medgyessy-kormány egykori minisztere, Bárándy Péter is, aki Magyar Péter ügyvédjeként is ismert. A tagság között szerepel Gatter László is, aki 2006-ban a Fővárosi Bíróság elnöke volt, amikor több, utóbb jogsértőnek ítélt előzetes letartóztatás született.

Horváth Lóránt, a szervezet vezetője korábban a Gyurcsány Ferenc nevéhez köthető AMŐBA alapítvány élén állt, amely százmilliós adósságot halmozott fel, majd összeomlott. 

Horváth később a Political Capital igazgatóját, Krekó Pétert képviselte jogi ügyben, míg az elnökség másik ismert tagja a Medgyessy-kormány volt igazságügyi minisztere, Bárándy Péter, aki Magyar Péter jogi képviselőjeként is feltűnt. Az Ügyvédkör soraiban találjuk továbbá Gatter Lászlót, a Fővárosi Bíróság korábbi elnökét, akinek idején számos, később törvénysértőnek minősített előzetes letartóztatási döntés született.

Az Ügyvédkör támadása nem jogi, hanem politikai természetű, célja Lánczi Tamás hitelességének aláásása, miközben saját baloldali kötődései erőteljesen megkérdőjelezik a szervezet függetlenségét.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Lánczi Tamás (Fotó: Csudai Sándor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKozma Lajos

Íme itt van minden!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek tényleg meg bírták írni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu