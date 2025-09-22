Baloldali ügyvédi kör támadta be Lánczi Tamást, amiért tagja a digitális polgári körnek

Az Ügyvédkör közleményben állította: összeférhetetlen Lánczi Tamás alapító, pártoló tagsága a digitális polgári körben – írja cikkében a Tűzfalcsoport. Az indoklás szerint a DPK tevékenysége pártpolitikai jellegűnek minősül, és így ellentétes a szuverenitásvédelmi törvény előírásaival.

A DPK-ban való tagság nem számít pártpolitikai tevékenységnek, ráadásul az adatkezelő szervezet nem párt, hanem a Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány.

A Tűzfalcsoport felidézi az Amnesty International kutatási vezetőjének, Hacsi Gábornak korábbi nyilatkozatát, amely szerint a politikai tevékenység fogalma önmagában is vitatott, hiszen bármilyen közéleti megnyilvánulás könnyen politikai színezetet kaphat. Hasonlóképpen Matusik Tamás bíró is arról beszélt, hogy a bizonytalanság miatt sok jogász fél bármilyen közéleti szerepvállalástól.

Az Ügyvédkör korábban is támadta a kormányt, például a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslatot, amelyet „orosz mintának” neveztek, és súlyos csapásként értékelt Magyarországra nézve. A cikk szerint az egyesület állásfoglalásai szubjektívek, szakmai szempontból gyengék – emlékeztet Tűzfalcsoport.

Az Ügyvédkör vezetője, Horváth Lóránt korábban a Gyurcsány Ferencék által alapított AMŐBA kuratóriumi elnöke volt, amely százmilliós adósságot halmozott fel. Az Ügyvédkör elnökségében helyet kapott a Medgyessy-kormány egykori minisztere, Bárándy Péter is, aki Magyar Péter ügyvédjeként is ismert. A tagság között szerepel Gatter László is, aki 2006-ban a Fővárosi Bíróság elnöke volt, amikor több, utóbb jogsértőnek ítélt előzetes letartóztatás született.

