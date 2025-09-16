Barabás RichárdkeresztényüldőzésHidvéghi Balázs

Barabás Richárd aljas és felháborító vádakkal támadja a kormány tagjait

„A leghatározottabban visszautasítjuk a nyílt levélben foglalt gyalázatos és szemenszedett hazugságokat” – írta Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán, aki Barabás Richárd (Párbeszéd–Zöldek) társelnök szavaira kívánt reagálni. Karácsony Gergely főpolgármester párttársa a közelmúltban rengeteg kereszténygyalázó, gyűlöletkeltő akciójával hívta fel magára a figyelmet. Emlékezetes: ő volt az az újbudai alpolgármester, aki tetemes taxiszámlát halmozott fel az adófizetők pénzén.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 15:50
Tüttő Kata és Barabás Richárd (Párbeszéd-ZÖLDEK – DK – MSZP) a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén a Városháza dísztermében 2024. október 4-én.
Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Barabás Richárd, a Párbeszéd politikusa nyílt levelet tett közzé a miniszterelnöknek címezve, amiben aljas és felháborító vádakkal illeti a kormány tagjait” – írja Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes.

Ezúton a leghatározottabban visszautasítjuk a nyílt levélben foglalt gyalázatos és szemenszedett hazugságokat! A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság már feljelentést tett a hamis vádakat megfogalmazó Kuslits Gábor ellen. A rágalmazás miatt jelenleg folyik a rendőrségi eljárás

– húzta alá a kormánypárti politikus. Az ügy előzménye, hogy Barabás Richárd, a Párbeszéd társelnöke nyílt levelében azt rótta fel Orbán Viktor kormányfőnek, hogy leseperte a poloskákat a sátoraljaújhelyi szállása erkélyéről. Ezt követően vállalhatatlan és gyomorforgató vádakat fogalmazott meg a Szőlő utcai javítóintézet ügyével kapcsolatban.

 

Borítókép: Barabás Richárd (Fotó: MTI)


 


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
