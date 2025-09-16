Barabás Richárd aljas és felháborító vádakkal támadja a kormány tagjait

„Barabás Richárd, a Párbeszéd politikusa nyílt levelet tett közzé a miniszterelnöknek címezve, amiben aljas és felháborító vádakkal illeti a kormány tagjait” – írja Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes.

Ezúton a leghatározottabban visszautasítjuk a nyílt levélben foglalt gyalázatos és szemenszedett hazugságokat! A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság már feljelentést tett a hamis vádakat megfogalmazó Kuslits Gábor ellen. A rágalmazás miatt jelenleg folyik a rendőrségi eljárás

– húzta alá a kormánypárti politikus. Az ügy előzménye, hogy Barabás Richárd, a Párbeszéd társelnöke nyílt levelében azt rótta fel Orbán Viktor kormányfőnek, hogy leseperte a poloskákat a sátoraljaújhelyi szállása erkélyéről. Ezt követően vállalhatatlan és gyomorforgató vádakat fogalmazott meg a Szőlő utcai javítóintézet ügyével kapcsolatban.