Kihirdették Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását

Veszprémi szentmisén hirdették ki hivatalosan Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását. A liturgia keretein belül bemutatták a vértanú csontereklyéjét, amely előtt a hívek és különösen a fiatalok virágokkal tisztelegtek, kifejezve hálájukat és tiszteletüket az új boldog iránt.

A Veol.hu beszámolója szerint

a boldoggá avatási szertartáson során Erdő Péter bíboros egy aranykarikát helyezett el a szabadtéri oltárnál felállított kereszten.

A gyűrűn ez a felirat áll: „B. M. Magdalenae Bódi Mart.” – vagyis Bódi Mária Magdolna vértanú boldog tiszteletére. Ez a jelképes gesztus egyszerre hirdette ki az egyház döntését és erősítette meg a közösség számára, hogy a fiatalon vértanúhalált halt lány immár a boldogok sorába emelkedett. Erdő Péter bíboros tömjénnel megszentelte boldog Bódi Mária Magdolna ereklyéét.

A hívek közösségének nevében Udvardy György érsek fejezte ki háláját.

Köszönetet mondott mindenekelőtt Erdő Péter bíborosnak, aki jelentős szerepet vállalt az ügy előrehaladásában,

valamint mindazoknak, akik évtizedeken át dolgoztak a boldoggá avatás előkészítésén. Az érsek kiemelte, hogy a szentatyának és a Szentszéknek is hálás a magyar egyház, amiért lehetővé vált ennek a különleges eseménynek a megvalósulása.

A kihirdetés pillanata egyszerre volt bensőséges és ünnepélyes: a fiatalok virágai, az ereklye jelenléte és az aranykarika szimbóluma mind azt üzenték, hogy Bódi Mária Magdolna példája élő üzenet a ma emberének is.