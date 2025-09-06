Rendkívüli

Kihirdették Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását

Erdő Péter bíboros tömjénnel megszentelte boldog Bódi Mária Magdolna ereklyéét.

2025. 09. 06.
Fotó: veol.hu
Veszprémi szentmisén hirdették ki hivatalosan Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását. A liturgia keretein belül bemutatták a vértanú csontereklyéjét, amely előtt a hívek és különösen a fiatalok virágokkal tisztelegtek, kifejezve hálájukat és tiszteletüket az új boldog iránt.

A Veol.hu beszámolója szerint 

a boldoggá avatási szertartáson során Erdő Péter bíboros egy aranykarikát helyezett el a szabadtéri oltárnál felállított kereszten. 

A gyűrűn ez a felirat áll: „B. M. Magdalenae Bódi Mart.” – vagyis Bódi Mária Magdolna vértanú boldog tiszteletére. Ez a jelképes gesztus egyszerre hirdette ki az egyház döntését és erősítette meg a közösség számára, hogy a fiatalon vértanúhalált halt lány immár a boldogok sorába emelkedett. Erdő Péter bíboros tömjénnel megszentelte boldog Bódi Mária Magdolna ereklyéét.

A hívek közösségének nevében Udvardy György érsek fejezte ki háláját. 

Köszönetet mondott mindenekelőtt Erdő Péter bíborosnak, aki jelentős szerepet vállalt az ügy előrehaladásában, 

valamint mindazoknak, akik évtizedeken át dolgoztak a boldoggá avatás előkészítésén. Az érsek kiemelte, hogy a szentatyának és a Szentszéknek is hálás a magyar egyház, amiért lehetővé vált ennek a különleges eseménynek a megvalósulása.

 A kihirdetés pillanata egyszerre volt bensőséges és ünnepélyes: a fiatalok virágai, az ereklye jelenléte és az aranykarika szimbóluma mind azt üzenték, hogy Bódi Mária Magdolna példája élő üzenet a ma emberének is.


