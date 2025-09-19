Brutális baleset az M3-ason + videó

Súlyos, frontális baleset történt a sztrádán péntek este, az M3-as autópályán az M31-es autópálya csomópontjánál. A Heol.hu arról számolt be, hogy két autó ütközött, és a 28-as kilométernél Budapest irányába megállították a forgalmat. Az ellenkező irányban is lassulásra, torlódásra kellett készülni, már az M31-es autópályán is.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság információi szerint

az egyik utas beszorult az egyik autóba, őt a gödöllői tűzoltóknak kellett kimenteni.

További részleteket, és videót ebben a cikkben talál.