Brutális esőzés volt Borsodban, az árvízhelyzet sem kizárt + fotók, videó

Özönvíz zúdult Borsodra szombat reggel – írja a Boon. A hírportál szerint már több mint hat órája tart az intenzív zivatar a Bükk felől, és ez teljes nap kitarthat. Az Astromet szerint komoly árvízhelyzet alakulhat ki a borsodi régióban, ahol „ezúttal a Sajó lesz a főszereplő”.

A Boon a HungaroMet előrejelzése alapján felhívja a figyelmet arra, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén két elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben. Mint írták, zivatarok alakulhatnak ki, erős szél, de még jégeső is várható. Az előrejelzés szerint intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat.

A hírportál elképesztő képeket és videókat tett közzé a borsodi időjárásról, amelyeket itt tud megtekinteni.