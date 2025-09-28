Rendkívüli

Különleges helyről jelentkezik Orbán Viktor és Robert Fico, kövesse nálunk élőben!

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Brutális módon végezte ki a komáromi édesanyát a drogos férfi, megszólaltak az ismerősök + videó
gyilkosságemberölésKomárom

Brutális módon végezte ki a komáromi édesanyát a drogos férfi, megszólaltak az ismerősök + videó

Teljesen szétverte ádozata fejét a komáromi gyilkos – hívta fel a figyelmet a Tények. Egy férfi még csütörtökön ölte meg a komáromi édesanyát, tettéről most újabb részletek derültek ki, megszólaltak a gyilkos ismerősei is.

Magyar Nemzet
Forrás: Tények2025. 09. 28. 11:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Saját édesanyja talált rá a csütörtökön meggyilkolt komáromi nőre, Barbarára – hívta fel a figyelmet a Tények. A televíziós műsornak a nő volt sógora azt mondta, hogy a férfi és az áldozata barátok voltak és gyakran együtt drogoztak. A helyiek szerint a gyilkos rendszeresen fogyasztott kábítószert, úgynevezett metkristályt. Feltehetően a tragédia napján is fogyasztott a szerből, amikor összeveszett Barbarával és meggyilkolta.

Azt hallottam, hogy levágta neki a fejét és berakta a taligába és letakarta egy ronggyal

– mondta a korábban a Tényeknek egy helyi. Később azonban kiderült, hogy ez nem igaz. Az tévesztette meg a szomszédokat, hogy 

a férfi a szinte teljesen szétverte a nő fejét. 

A rendőrök végül elkapták a férfit. Az áldozat volt sógora és egyben a gyilkos jó ismerőse a Tényeknek azt mondta, Tamás nem volt rossz ember, csak a kábítószer miatt kifordult önmagából.

A srácot úgy tudnám jellemezni, mert ismertem személyesen, hogy egy normális, kiegyensúlyozott srác volt addig, ameddig nem jutott hozzá ehhez a kábítószerhez

– árulta el a volt sógora, aki szerint a gyilkos és az áldozat nem éltek együtt, csak barátok voltak. Az áldozatnak két kisgyereke van, ők már korábban nevelőszülőkhöz kerültek. Barbara halála előtt azért küzdött, hogy visszakaphassa őket.

– Hárman vannak testvérek, van egy ikertestvére, a Noémi és a nagymama nevelte fel őket – fűzte hozzá a férfi. A gyilkost őrizetbe vette a rendőrség és emberöléssel gyanúsítják. Letartóztatásáról vasárnap dönt a bíróság.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFrancesca

Csak azok fogják olvasni, akiknek szól

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu