Brutális módon végezte ki a komáromi édesanyát a drogos férfi, megszólaltak az ismerősök + videó

Saját édesanyja talált rá a csütörtökön meggyilkolt komáromi nőre, Barbarára – hívta fel a figyelmet a Tények. A televíziós műsornak a nő volt sógora azt mondta, hogy a férfi és az áldozata barátok voltak és gyakran együtt drogoztak. A helyiek szerint a gyilkos rendszeresen fogyasztott kábítószert, úgynevezett metkristályt. Feltehetően a tragédia napján is fogyasztott a szerből, amikor összeveszett Barbarával és meggyilkolta.

Azt hallottam, hogy levágta neki a fejét és berakta a taligába és letakarta egy ronggyal

– mondta a korábban a Tényeknek egy helyi. Később azonban kiderült, hogy ez nem igaz. Az tévesztette meg a szomszédokat, hogy

a férfi a szinte teljesen szétverte a nő fejét.

A rendőrök végül elkapták a férfit. Az áldozat volt sógora és egyben a gyilkos jó ismerőse a Tényeknek azt mondta, Tamás nem volt rossz ember, csak a kábítószer miatt kifordult önmagából.

A srácot úgy tudnám jellemezni, mert ismertem személyesen, hogy egy normális, kiegyensúlyozott srác volt addig, ameddig nem jutott hozzá ehhez a kábítószerhez

– árulta el a volt sógora, aki szerint a gyilkos és az áldozat nem éltek együtt, csak barátok voltak. Az áldozatnak két kisgyereke van, ők már korábban nevelőszülőkhöz kerültek. Barbara halála előtt azért küzdött, hogy visszakaphassa őket.

– Hárman vannak testvérek, van egy ikertestvére, a Noémi és a nagymama nevelte fel őket – fűzte hozzá a férfi. A gyilkost őrizetbe vette a rendőrség és emberöléssel gyanúsítják. Letartóztatásáról vasárnap dönt a bíróság.