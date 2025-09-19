Vadkendert hizlalt a disznóólban, eladta portékáját a feketepiacon + fotó

Őrizetbe vettek egy kiskunhalasi férfit, aki egy disznóólban termesztett marihuánát – adta hírül honlapján a rendőrség. Mint írták, a Nemzeti Védelmi Szolgálat kezdeményezett nyomozást, amely alapján a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói szeptember 15-én rajtaütést hajtottak végre egy kiskunhalasi családi házban.

Fotók a kiskunhalasi férfi vadkendereiről (Forrás: Police.hu)

A rendőrök információja szerint az ott élő férfi kábítószert árul, ráadásul nemcsak értékesíti, hanem termeszti azt.

A nyomozók a kutatáskor többek között a tanyához tartozó disznóólban – melyet a vadkenderek termesztéshez alakítottak át – nyolc tő vadkendert és növényi anyagmaradványokat is találtak.

Az eljáráson a kereskedő legnagyobb törzsvásárlóját is beazonosították a nyomozók. A soltvadkerti vevőt otthonában fogták el, és a kutatáskor a korábban megvásárolt marihuánát is megtalálták és lefoglalták.

A kiskunhalasi férfit kábítószer-kereskedelem bűntett miatt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A vásárlóval szemben kábítószer birtoklása miatt indult büntetőeljárás.