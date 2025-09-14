rendőrségszomszédtestvérgyilkosságtragédiagyanú

Csak idő kérdése volt a tragédia Ecsegen – megszólaltak a szomszédok a brutális testvérgyilkosságról

A testvérek együtt éltek, és állítólag már jó ideje komoly feszültség volt köztük.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2025. 09. 14. 18:00
az ecsegi tragédia helyszíne Forrás: BorsOnline
Csak idő kérdése volt, hogy tragédia történjen Ecsegen Nikiéknél, ugyanis a testvére korábban is többször megverte a lányt – tudta meg a BorsOnline. Mindezt végignézte egy kiskorú is.  

Rezzenéstelen arccal, nyugodtan beszélgetett a rendőrökkel az a 40 éves férfi, aki szeptember 13-án délután a gyanú szerint megkéselte a saját testvérét a Nógrád vármegyei Ecsegen. Cs. Csaba saját maga hívta a rendőrséget, hogy elterelje a gyanút magáról. A testvérek együtt éltek, és állítólag már jó ideje komoly feszültség volt köztük. Az egyik szomszéd azt mondta, a férfi többször is agyba-főbe is verte Nikit. 

Egy másik szomszéd azt mondta, amikor meglátta, hogy nyomkereső kutyát is visznek be a házba, már tudta, hogy nagy a baj. 

Láttam Csabit is, éppen beszélgetett az egyik rendőrrel. Semmi különös nem volt rajta, higgadt volt. Álldogált és nézelődött. Később derült csak ki, hogy megölte a húgát

– részletezte. Hogy min törhetett ki a veszekedés, azt egyelőre nem lehet tudni, de a szomszéd arról is beszélt, hogy Fanni végignézhette a gyilkosságot. 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

