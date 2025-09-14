Csak idő kérdése volt a tragédia Ecsegen – megszólaltak a szomszédok a brutális testvérgyilkosságról

Egy másik szomszéd azt mondta, amikor meglátta, hogy nyomkereső kutyát is visznek be a házba, már tudta, hogy nagy a baj.

Láttam Csabit is, éppen beszélgetett az egyik rendőrrel. Semmi különös nem volt rajta, higgadt volt. Álldogált és nézelődött. Később derült csak ki, hogy megölte a húgát

– részletezte. Hogy min törhetett ki a veszekedés, azt egyelőre nem lehet tudni, de a szomszéd arról is beszélt, hogy Fanni végignézhette a gyilkosságot.