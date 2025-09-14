Rendőrök és mentők lepték el szeptember 12-én, pénteken kora este Mosonmagyaróváron az Erkel Ferenc utcát – írja a Metropol. Információik szerint egy 50 év körüli nő kiugrott az egyik panelház hatodik emeletéről. Állítólag a zuhanást végignézte két kiskorú gyermek is.
Szörnyű, ami történt, senkinek nem kívánom ezt – két kiskorú is végignézte a pénteki mosonmagyaróvári tragédiát
Megszólaltak a szemtanúk.
„Szörnyű, ami történt, senkinek nem kívánom ezt” – mondta egy férfi, aki a környéken él. Elárult azt is, hogy ő volt az a nő, aki korábban már többször is beszélt arról a lakóknak, hogy öngyilkos lesz, és le fog ugrani az erkélyről.
Ráadásul az utcán épp volt két kiskorú gyermek is, akik elvileg végignézték, hogy zuhan és ér földet. Ha ez így volt, akkor ez mekkora trauma nekik?!
– fogalmazott. A tragikus ügy részleteit a Metropol cikkében olvashatja el.
