Adóforradalom zajlik Magyarországon, rengeteg nyertessel

A „családi adóforradalom” történelmi lépés, hiszen a magyar gazdaság teljesen családközpontúvá válik – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kedden az M1 Ma reggel című műsorában.

2025. 09. 30. 11:49
Egymillió édesanya mentesül a személyi jövedelemadó fizetésének kötelezettsége alól, szerdán pedig a háromgyermekesek számára kezdődik új korszak – mondta Koncz Zsófia.

Ez az intézkedés a világon egyedülálló, hiszen a szülő és a gyermekek életkorától függetlenül válnak jogosulttá az édesanyák az szja-mentességre

– húzta alá az államtitkár, jelezve, hogy a kedvezmény nem automatikusan jár majd, azt minden jogosultnak kérnie kell. Aki még októberben kitölti és eljuttatja a NAV-hoz vagy a munkáltatójához az adóhatóság adóelőleg-nyilatkozatát, az már novembertől hozzájut a mentesség miatti pluszpénzhez, míg az adóbevalláskor nyilatkozók ezt visszamenőleg, egy összegben kapják meg – tájékoztatott.

Egy háromgyermekes édesanya így átlagosan 109 ezer forinttal több pénzből gazdálkodhat, míg a duplájára emelt családi adókedvezménnyel együtt ez az összeg havi 307 ezer, éves szinten akár mintegy 3,7 millió forintot jelent. Ez rendkívüli módon megnöveli a családok anyagi mozgásterét – mutatott rá.

Emlékeztetett: a kabinet 2010-ben döntött arról, hogy kiemelten támogatja a családokat és munkahelyeket hoz létre. A családi adókedvezmény – ímelynek kétszeresére bővítése egymillió embert érint – egyszerre becsüli meg a munkavállalást és a gyermeknevelést – hangsúlyozta. Szavai szerint a kabinet ebben látja a jövőt, amelynek része a bölcsődei hálózat fejlesztése és az otthonteremtést támogató intézkedéscsomag is, így a közelmúltban elindult, és máris rendkívül népszerű Otthon start program is.

Ugyancsak ebbe a logikába illik a Generációk Találkozása díj, amelynek pályázati határidejét október 6-ig meghosszabbították – hívta fel a figyelmet Koncz Zsófia, hozzátéve, hogy hisznek a generációk együttműködésében és abban, hogy a nagyszülőknek fontos szerepe van a családok életében.

A Tisza Párt adózással kapcsolatos terveiről szólva úgy fogalmazott, a progresszív adózást egyszer már kipróbálták a magyar családok, és megtapasztalhatták: „a lényege nem más, mint hogy a nap végén mindenki többet fog fizetni”. Ez ellen a nemzeti kormány küzdeni fog, ahogyan a családtámogatásokat, a rezsicsökkentést és a Nők 40 programot is meg fogja védeni, hiszen ez utóbbi például olyan sikertörténet, amellyel eddig több mint 400 ezer nő tudott élni – jelentette ki.

A téma kapcsán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az államtitkár kiemelte: a háromgyermekes édesanyák szja-mentessége október 1-jétől egy lépésben lép életbe, és mintegy 250 ezer nőt érint. Januárban pedig ez a kör bővül majd a negyven év alatti kétgyermekes édesanyákkal, így négy év alatt – a jövő évi költségvetésben a családokra fordítható 4802 milliárd forint felett, ami a GDP 5 százaléka – plusz 4000 milliárd forintot szán a kormány ilyen célokra.

Megjegyezte, Brüsszelből és az Európai Bizottság részéről folyamatos kritikákat kap a kormány család- és adópolitikája, valamint a támogatások rendszere. „Így érthető, hogy Brüsszel meghosszabbított karjaiként a Tisza Párt és a DK is azt akarja: ezeket a pénzeket a családok helyett Magyarország a migráció, illetve a háború támogatására költse” – fogalmazott.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


