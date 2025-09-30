Adóforradalom zajlik Magyarországon, rengeteg nyertessel

Egymillió édesanya mentesül a személyi jövedelemadó fizetésének kötelezettsége alól, szerdán pedig a háromgyermekesek számára kezdődik új korszak – mondta Koncz Zsófia.

Ez az intézkedés a világon egyedülálló, hiszen a szülő és a gyermekek életkorától függetlenül válnak jogosulttá az édesanyák az szja-mentességre

– húzta alá az államtitkár, jelezve, hogy a kedvezmény nem automatikusan jár majd, azt minden jogosultnak kérnie kell. Aki még októberben kitölti és eljuttatja a NAV-hoz vagy a munkáltatójához az adóhatóság adóelőleg-nyilatkozatát, az már novembertől hozzájut a mentesség miatti pluszpénzhez, míg az adóbevalláskor nyilatkozók ezt visszamenőleg, egy összegben kapják meg – tájékoztatott.

Egy háromgyermekes édesanya így átlagosan 109 ezer forinttal több pénzből gazdálkodhat, míg a duplájára emelt családi adókedvezménnyel együtt ez az összeg havi 307 ezer, éves szinten akár mintegy 3,7 millió forintot jelent. Ez rendkívüli módon megnöveli a családok anyagi mozgásterét – mutatott rá.

Emlékeztetett: a kabinet 2010-ben döntött arról, hogy kiemelten támogatja a családokat és munkahelyeket hoz létre. A családi adókedvezmény – ímelynek kétszeresére bővítése egymillió embert érint – egyszerre becsüli meg a munkavállalást és a gyermeknevelést – hangsúlyozta. Szavai szerint a kabinet ebben látja a jövőt, amelynek része a bölcsődei hálózat fejlesztése és az otthonteremtést támogató intézkedéscsomag is, így a közelmúltban elindult, és máris rendkívül népszerű Otthon start program is.