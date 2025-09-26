Kikandikált a csempészcigi a csomagtartóból, lecsaptak a szemfüles pénzügyőrök

Több mint ötszáz doboz csempészett cigarettát találtak két vietnámi férfi autójában a pénzügyőrök Budapesten – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénteken. A közlemény szerint a pénzügyőrök egy magyar rendszámú parkoló autóra lettek figyelmesek a Kőbányai úton:

a jármű hátsó ülésén meglátták a vietnámi cigarettákat.

A sofőr és utasa nem tudta igazolni a dobozokban talált, különböző márkájú, vietnámi dohánygyártmány eredetét. A pénzügyőrök az 527 doboz, 1,4 millió forint értékű cigarettát lefoglalták, majd az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás.

Az elkövető közel kétmillió forint bírságra is számíthat – áll a közleményben.