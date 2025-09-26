  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Kikandikált a csempészcigi a csomagtartóból, lecsaptak a szemfüles pénzügyőrök
csempészcigarettanavpénzügyőr

Kikandikált a csempészcigi a csomagtartóból, lecsaptak a szemfüles pénzügyőrök

Közel másfél millió forintnyi illegális dohányárut foglaltak le két vietnámi férfitól.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 26. 10:36
Fotó: Mihádák Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több mint ötszáz doboz csempészett cigarettát találtak két vietnámi férfi autójában a pénzügyőrök Budapesten – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénteken. A közlemény szerint a pénzügyőrök egy magyar rendszámú parkoló autóra lettek figyelmesek a Kőbányai úton: 

a jármű hátsó ülésén meglátták a vietnámi cigarettákat.

A sofőr és utasa nem tudta igazolni a dobozokban talált, különböző márkájú, vietnámi dohánygyártmány eredetét. A pénzügyőrök az 527 doboz, 1,4 millió forint értékű cigarettát lefoglalták, majd az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás.

Az elkövető közel kétmillió forint bírságra is számíthat – áll a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz

Ott a pont!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blog-bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu