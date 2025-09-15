Drámai sportfesztivál: az öltözőben esett össze egy játékos

A szon.hu egy drámai életmentésről adott hírt az Országos Mentőszolgálat beszámolója alapján. Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település futballpályáján rendeztek sportfesztivált hétvégén. A jó hangulatú mérkőzések után az egyik játékos minden előzmény nélkül összeesett az öltözőben. A beteg csapattársainak segítségkérésére a mentőszolgálat helyszínen tartózkodó, szabadnapos bajtársa sietett.

Rögtön megvizsgálta a beteget, aki ekkor már nem lélegzett, ezért azonnal mentőt hívott és megkezdte az újraélesztést, valamint megkérte csapattársait, hogy vigyék oda a közelben kihelyezett félautomata defibrillátort.

