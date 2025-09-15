Országos Mentőszolgálatéletmentésfutballpálya

Drámai sportfesztivál: az öltözőben esett össze egy játékos

Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település futballpályáján rendezett sportfesztiválon drámai pillanatok következtek, amikor egy játékos minden előzmény nélkül összeesett az öltözőben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 14:32
Az egyik játékos minden előzmény nélkül összeesett az öltözőben Fotó: MartinZubiria Photography Forrás: Shutterstock
A szon.hu egy drámai életmentésről adott hírt az Országos Mentőszolgálat beszámolója alapján. Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település futballpályáján rendeztek sportfesztivált hétvégén. A jó hangulatú mérkőzések után az egyik játékos minden előzmény nélkül összeesett az öltözőben. A beteg csapattársainak segítségkérésére a mentőszolgálat helyszínen tartózkodó, szabadnapos bajtársa sietett. 

Rögtön megvizsgálta a beteget, aki ekkor már nem lélegzett, ezért azonnal mentőt hívott és megkezdte az újraélesztést, valamint megkérte csapattársait, hogy vigyék oda a közelben kihelyezett félautomata defibrillátort.

A mentés további részleteiről itt olvashat bővebben.

Borítókép: Illusztráció (Shutterstock)


