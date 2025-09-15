Súlyos vonatbaleset történt a szerencsi vonalon

Baleset miatt hosszabb menetidővel és pótlóbuszos közlekedéssel kell számolni a Szerencs–Sátoraljaújhely vasútvonalon. A Mávinform tájékoztatása szerint a Sátoraljaújhelyről 7.04-kor Szerencs felé tartó személyvonat (5217) Vámosújfaluban, a Kossuth Lajos úti vasúti átjáróban ütközött össze egy autóval.

Baleset miatt hosszabb menetidővel és pótlóbuszos közlekedéssel kell számolni a Szerencs–Sátoraljaújhely vasútvonalon (Fotó: Kemma/Flajsz Péter)

A helyszínelés idejére, előreláthatólag 9–10 óráig szünetel a forgalom Sárospatak és Olaszliszka-Tolcsva állomások között.

A vonatokat pótlóbuszok helyettesítik, amelyek a vasútállomások előtti Volán-megállókban állnak meg, Bodrogolasziban az iskolánál, Szegiben pedig az Alkotmány utca 74. számnál lehet felszállni rájuk.

Később közölték, hogy befejeződött a helyszínelés, és

újra közlekedhetnek a vonatok Sárospatak–Olaszliszka-Tolcsva között.

A menetrendszerű közlekedés csak fokozatosan áll helyre Szerencs és Sátoraljaújhely között.