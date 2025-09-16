torlódásforgalmi dugóforgalom

Hatalmas dugók alakultak ki a reggeli csúcsforgalomban – erre jobb, ha felkészül

Jelentős torlódások alakultak ki Budapest környékén. Az Útinform tájékoztatása szerint csak a főváros felé vezető utakon öt szakaszon is dugókra kell számítani.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 6:56
Baleset történt az 1-es főúton, Hegyeshalom térségében, az M15-ös autópálya csomópontjánál – közölte az Útinform. Mint írták, a 171-es kilométernél a forgalom félpályán halad.

A főváros felé vezető utakon jelentős torlódásokra kell számítani (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)
Felhívták a figyelmet arra, hogy Budapest környékén dugókra kell számítani. Az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, Bag és Gödöllő térségében, a 39-es és a 30-as kilométer között például óriási torlódás alakult ki.

Percről percre erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon:

  • az M3-as bevezető szakaszán, 
  • a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól,
  • a 31-es főúton, Maglód körzetében,
  • és az 51-es és az 510-es főúton, Dunaharaszti közelében.

Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a 18-as kilométernél lévő Érd csomópont fel- és lehajtóágát, valamint az 57-es kilométernél fekvő Székesfehérvár kelet csomópont fel- és lehajtóágát is megnyitották.

Végezetül az Útinform kitért arra is, az M1-es autópályán, Törökbálint és Tatabánya között mindkét irányba elkezdődtek a szélesítési munkák. A 16-os kilométertől egészen az 56-os kilométerig a belső sávot lezárták, a járművek szűkített sávokon, a külső és a leállósávon haladnak. A munkaterület előtt jellemzően a reggeli és délutáni csúcsban szakaszos lassulásra időszakos torlódásra lehet számítani. A munkák kapcsán Budapest felé, a 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelekCharlie Kirk

Tort ülnek a halottgyalázók, a digitális nekrofílek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A szél által sokfelől összefújt söpredék most igazán kitett magáért.

