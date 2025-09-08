Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti KözpontvédelemgyermekhpvNNGYK

Eddig igényelhető az életmentő oltás

Az NNGYK közlése szerint már csak néhány nap maradt a HPV elleni védőoltást igénylő nyilatkozat leadására. Az oltás a 7. osztályos lányok és fiúk számára is térítésmentesen elérhető, és két adagban biztosít tartós védelmet a súlyos betegségek ellen.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 10:17
Székesfehérvár, 2022. március 28. Beoltanak egy fiút a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina gyerekek oltására alkalmas változatának második adagjával a Fejér Megyei Szent György Egy
Forrás: MTI/Vasvári Tamás
Az iskolák szeptember 12-ig várják a szülők írásos nyilatkozatát, amellyel kérhetik gyermekük számára a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

A vakcinát az iskolaorvos két adagban, fél év különbséggel adja be a felkarba. A teljes védelemhez mindkét adag beadása szükséges.

Súlyos betegségektől véd az oltás

A HPV több mint száz típusa ismert, ezek közül legalább tizenöt okozhat súlyos daganatos betegséget, például méhnyakrákot, fej-nyaki és nemi szervi daganatokat. A kilenctípusú oltóanyag nemcsak a leggyakoribb, magas kockázatú HPV-típusok (16 és 18) ellen nyújt védelmet, hanem a nemi szemölcsök kialakulása ellen is hatásos.

Az oltás segíti az immunrendszert a vírus gyors semlegesítésében, így megelőzheti a súlyos betegségek kialakulását. A vakcina nem tartalmaz élő vírust, nem okoz fertőzést, és klinikai vizsgálatok szerint a legveszélyesebb HPV-típusok ellen teljes védelmet biztosít.

Évente több száz élet menthető meg

Magyarországon évente több mint 1400 nő hal meg méhnyakrákban. Az NNGYK szerint a védőoltással évente több száz életet lehetne megmenteni. A tavalyi tanévben a jogosult tanulók szüleinek 80 százaléka kérte gyermekének az oltást.

Az NNGYK arra biztatja a szülőket, éljenek a lehetőséggel: már csak néhány nap maradt a nyilatkozatok leadására.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Nyári Gábor
idezojelekKásler Miklós

A tudós, aki megválasztotta a sorsát – búcsú Kásler Miklóstól

Nyári Gábor avatarja

A világ szegényebb lett egy olyan személyiséggel, aki életét orvosként, főigazgatóként, miniszterként a nemzet szolgálatába állította.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

