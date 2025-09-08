Eddig igényelhető az életmentő oltás

Az iskolák szeptember 12-ig várják a szülők írásos nyilatkozatát, amellyel kérhetik gyermekük számára a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

A vakcinát az iskolaorvos két adagban, fél év különbséggel adja be a felkarba. A teljes védelemhez mindkét adag beadása szükséges.

Súlyos betegségektől véd az oltás

A HPV több mint száz típusa ismert, ezek közül legalább tizenöt okozhat súlyos daganatos betegséget, például méhnyakrákot, fej-nyaki és nemi szervi daganatokat. A kilenctípusú oltóanyag nemcsak a leggyakoribb, magas kockázatú HPV-típusok (16 és 18) ellen nyújt védelmet, hanem a nemi szemölcsök kialakulása ellen is hatásos.

Az oltás segíti az immunrendszert a vírus gyors semlegesítésében, így megelőzheti a súlyos betegségek kialakulását. A vakcina nem tartalmaz élő vírust, nem okoz fertőzést, és klinikai vizsgálatok szerint a legveszélyesebb HPV-típusok ellen teljes védelmet biztosít.

Évente több száz élet menthető meg

Magyarországon évente több mint 1400 nő hal meg méhnyakrákban. Az NNGYK szerint a védőoltással évente több száz életet lehetne megmenteni. A tavalyi tanévben a jogosult tanulók szüleinek 80 százaléka kérte gyermekének az oltást.

Az NNGYK arra biztatja a szülőket, éljenek a lehetőséggel: már csak néhány nap maradt a nyilatkozatok leadására.