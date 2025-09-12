Együttműködési megállapodást kötött a HUN-REN a neves amerikai egyetemmel

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat stratégiai együttműködést kötött a világ egyik vezető egyetemének számító Massachusetts-i Műszaki Egyetem (MIT) Nemzetközi Tanulmányok Központjával (CIS).

Az MIT dómja (Forrás: Wikipédia)

Az együttműködés keretében az MIT oktatói és hallgatói közös kutatási projektek révén kapcsolódnak be a HUN-REN intézeteiben dolgozó magyar kutatók munkájába – közölte a HUN-REN.

Az MIT világszinten vezető szerepet tölt be a mesterséges intelligencia, a számítástechnika, a mérnöki tudományok és a technológia területén. Az egyetem ad otthont a világ egyik legnagyobb akadémiai-ipari mesterséges intelligencia (MI) központjának, az MIT Számítógép-tudományi és Mesterséges Intelligencia Laboratóriumának (MIT CSAIL) – emlékeztettek a közleményben.

Ez izgalmas mérföldkő a magyar tudományos élet számára: lehetőséget teremt arra, hogy a nemzetközi együttműködés erejét kihasználva közösen válaszoljunk korunk összetett globális kihívásaira

– idézi a közlemény Gulyás Balázst, a HUN-REN elnökét.

Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatójának szavai szerint az együttműködés egyedülálló hidakat építhet a mesterséges intelligencia, a mérnöki tudományok és az élettudományok között, összekötve az Atlanti-óceán két partját. Mivel a finanszírozás hároméves pályázati ciklusra is rendelkezésre áll, számos gyümölcsöző eredményre számít a vezető.

Az MIT-Hungary HUN-REN Seed Fund révén a nemzetközi együttműködések legkorábbi szakaszába fektetünk be

– emelte ki Justin Leahey, a CIS Global Seed Funds programjának igazgatóhelyettese. Hozzátette: „célunk, hogy olyan kapcsolatokat indítsunk el, amelyek hosszú távú, nagyszabású kutatási partnerségekké fejlődhetnek az MIT és Magyarország között, előmozdítva a tudományt és az innovációt mindkét oldalon”.

Az MIT-Hungary HUN-REN Seed Fund a CIS MIT Global Seed Funds program részeként, projektenként legfeljebb 25 ezer amerikai dollár (mintegy 8,3 millió forint) támogatást biztosít kétoldalú utazásokra, workshopokra és együttműködési találkozókra. A következő pályázati ciklus szeptember 16-án nyílik meg, a beadási határidő december 16.