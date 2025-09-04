Százmilliárd forintra emelkedik a HUN-REN támogatása

2027 végéig százmilliárd forintra emelkedik a HUN-REN – Magyar Kutatási Hálózat éves költségvetési támogatása, ebből az idei évtől jelentős béremelés valósul meg – jelentette ki az innovációért felelős helyettes államtitkár csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Bódis László azt mondta, a kormány elkötelezte magát amellett, hogy a Magyar Kutatási Hálózat fejlesztését a következő években nagyon jelentős erőforrásokkal támogatja.

A kutatóhálózat feladata, hogy olyan témákkal foglalkozzon, amelyek a magyar társadalom és gazdaság számára kiemelkedően fontosak – közölte a politikus, példaként említette az állategészségügyi kérdéseket, az energiarendszerek ügyét és az új technológiákat.A helyettes államtitkár úgy fogalmazott, a magyar tudósok mindig is világhírűek voltak. Szellemi kapacitásban nincs hiány, ezt úgy kell megszervezni, hogy ebből minél több társadalmi és gazdasági hatás jöhessen létre. A kormány feladata, hogy ehhez pénzügyi és infrastrukturális erőforrásokat biztosítson.

Az erőforrások növelése határozottan a teljesítményhez kapcsolódik. A kormányzat és a kutatási hálózat vezetése megállapodik azokban a legfontosabb témákban, amelyekkel mindenképpen foglalkozni kell, de emellett marad mozgástér arra, hogy a kutatók által felvetett témák is megjelenjenek – tudatta Bódis László.

A helyettes államtitkár kifejtette, a doktori képzések legfontosabb célja, hogy minél több tehetséges fiatalt forduljon a kutatás, az innováció irányába. A doktori tanulmányokat kezdő fiatalok jelentős része az egyetemeken, kutatóintézetekben vagy az iparban szeretne fejlesztőmérnökként dolgozni. Jelentősen megemelték az ösztöndíjakat és összekapcsolták a doktori képzéseket azokkal a kutatási programokkal, amelyek projektalapon finanszíroznak. Ezekben legalább 600 ezer forint bruttó fizetést kell biztosítani a doktori hallgatóknak, és a doktori ösztöndíjakat is 60 százalékkal megemelték az idei évtől.

A doktoranduszoknak új vállalkozásfejlesztési program indult az idei évtől, amely segítséget nyújt ahhoz, hogy azokat a tudományos eredményeket, melyek a laborban létrejönnek, minél nagyobb részben sikeres vállalkozásokon keresztül a piacra vigyék

– közölte Bódis László. Magyarországon az elmúlt tíz évben megháromszorozták a kutatás-fejlesztési befektetéseket és több mint kétszeresére emelkedett az e területen dolgozók száma - mondta, hozzátéve: a cél a top tízbe kerülni ezen a területen 2030-ig.