Bódis LászlóösztöndíjHUN-RENkutatási hálózat

Százmilliárd forintra emelkedik a HUN-REN támogatása

Bódis László a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában volt vendég.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 9:12
Fotó: Oláh Tamás Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

2027 végéig százmilliárd forintra emelkedik a HUN-REN – Magyar Kutatási Hálózat éves költségvetési támogatása, ebből az idei évtől jelentős béremelés valósul meg – jelentette ki az innovációért felelős helyettes államtitkár csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Bódis László azt mondta, a kormány elkötelezte magát amellett, hogy a Magyar Kutatási Hálózat fejlesztését a következő években nagyon jelentős erőforrásokkal támogatja.

A kutatóhálózat feladata, hogy olyan témákkal foglalkozzon, amelyek a magyar társadalom és gazdaság számára kiemelkedően fontosak – közölte a politikus, példaként említette az állategészségügyi kérdéseket, az energiarendszerek ügyét és az új technológiákat.A helyettes államtitkár úgy fogalmazott, a magyar tudósok mindig is világhírűek  voltak. Szellemi kapacitásban nincs hiány, ezt úgy kell megszervezni, hogy ebből minél több társadalmi és gazdasági hatás jöhessen létre. A kormány feladata, hogy ehhez pénzügyi és infrastrukturális erőforrásokat biztosítson.

Az erőforrások növelése határozottan a teljesítményhez kapcsolódik. A kormányzat és a kutatási hálózat vezetése megállapodik azokban a legfontosabb témákban, amelyekkel mindenképpen foglalkozni kell, de emellett marad mozgástér arra, hogy a kutatók által felvetett témák is megjelenjenek – tudatta Bódis László.

A helyettes államtitkár kifejtette, a doktori képzések legfontosabb célja, hogy minél több tehetséges fiatalt forduljon a kutatás, az innováció irányába. A doktori tanulmányokat kezdő fiatalok jelentős része az egyetemeken, kutatóintézetekben vagy az iparban szeretne fejlesztőmérnökként dolgozni. Jelentősen megemelték az ösztöndíjakat és összekapcsolták a doktori képzéseket azokkal a kutatási programokkal, amelyek projektalapon finanszíroznak. Ezekben legalább 600 ezer forint bruttó fizetést kell biztosítani a doktori hallgatóknak, és a doktori ösztöndíjakat is 60 százalékkal megemelték az idei évtől. 

A doktoranduszoknak új vállalkozásfejlesztési program indult az idei évtől, amely segítséget nyújt ahhoz, hogy azokat a tudományos eredményeket, melyek a laborban létrejönnek, minél nagyobb részben sikeres vállalkozásokon keresztül a piacra vigyék 

– közölte Bódis László. Magyarországon az elmúlt tíz évben megháromszorozták a kutatás-fejlesztési befektetéseket és több mint kétszeresére emelkedett az e területen dolgozók száma - mondta, hozzátéve: a cél a top tízbe kerülni ezen a területen 2030-ig.

Megemelt büdzsé

Bódis László az M1 műsorában kitért arra is, hogy a HUN-REN idei évre tervezett költségvetése 48,5 milliárd forint volt. Az idei büdzsé 18 milliárd forinttal nő, ennek döntő részét béremelésre fordítják. A következő években egészen 100 milliárd forintra emelkedik a költségvetés, amely – teljesítményhez kapcsoltan – további bérfejlesztésre teremt lehetőséget.

A mostani béremeléssel sikerült elérni a bruttó 800 ezer forintos kutatói átlagbért, amely 2027-re az egymillió forintot is meghaladhatja. 2030-ra a magyar kutatói bérek versenyképessé válhatnak a nemzetközi bérekkel összevetve, erre azért van szükség, hogy a kutatók ne menjenek el Magyarországról, illetve a tehetségeket ide lehessen vonzani

– hangsúlyozta a politikus.A kutatási hálózat finanszírozásáról kötött megállapodásban a teljesítmény értékelésére szolgáló mutatók között szerepel a tudományos publikációk mennyisége, az elért eredmények alapján bejegyzett szabadalmak, az ezeket hasznosító vállalkozások száma, és az is, hogy megrendelőként, együttműködő partnerként mennyi ipari vállalkozás érkezik a HUN-REN-hez – ismertette a helyettes államtitkár.

A politikus kiemelten fontosnak tartja a kutatási hálózat nemzetközi együttműködéseit, melyeket nem kizárólag Nyugat-Európa, hanem az Egyesült Államok és Kelet-Ázsia irányába is bővíteni kell.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu