Elbukott a brüsszeli karanténkísérlet, megváltoztatják a jövőt a modellváltó egyetemek

– A magyar felsőoktatás és a magyar egyetemek aranykorát éljük – jelentette ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a mai felsőoktatási évadnyitó konferencián az Országházban. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy megújult huszonegy plusz egy egyetem, melyek jelentős lépést tettek a versenyképesség felé, ahogy az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények is erre vették az irányt. A megújulást az egyetemek kezdeményezték és a szenátusok támogatták, ezzel a magyar népesség kétharmada egyetért – tudatta.

Hankó Balázs (Fotó: MTI/Derencsényi István)

Óriási siker a modellváltás

A miniszter felidézte: a modellváltás célja az volt, hogy az egyetemeink helytálljanak a nemzetközi versenyben, valamint hogy tartsák itthon és vonzzák haza a legkiválóbb fiatalokat, akik a magyar nemzet társadalmi és gazdasági igényeit kielégíthetik. Ehhez versenyképes, rugalmas, de kiszámítható modellre volt szükség a megújult, teljesítményt ösztönző finanszírozás mellett, amely meghaladja a GDP két százalékát. A működési költségek támogatását háromszorosára növelték, így hatszázmilliárd forintnyi egyetemi fejlesztés valósult meg, az egyetemi vagyon pedig az egyetemeké lett. Mindezek eredményeképpen

a magyar felsőoktatási intézmények több száz helyet léptek előre az egyre erősödő nemzetközi versenyben: 12 egyetem a világ legjobb öt százalékába, három egyetem a legjobb kettő százalékba, egy intézmény pedig a top egy százalékba került.

Ezenkívül három éve több mint százezer diák iratkozott be a magyar egyetemekre, négyből hárman állami ösztöndíjjal kezdték meg tanulmányaikat, amit az állam 155 milliárd forinttal támogatott. A STEM területeken előrelépésre van szükség, de tízből hat hallgató már itt kezdi meg a tanulmányait, három év alatt 55 százalékkal emelkedett a számuk. A kiváló külföldi publikációk száma 48 százalékkal, a hazánkban tanuló külföldieké 20 százalékkal nőtt, nyolc egyetem pedig a térségben sokkal jobb hatásfokkal tartja meg a diplomásait, és feleződött a külföldön munkát vállalni akaró diákok száma. Magyarországnak nemzetközi szinten is versenyképes egyetemei vannak – mutatott rá a tárcavezető.