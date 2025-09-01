Látványos videón a hatvan elektromos rollerrel égő budapesti üzlet oltása

Közel hatvan elektromos roller akkumulátora gyulladt ki egy budapesti üzletben vasárnap délután – közölte a Katasztrófavédelem. A tűzoltók három percen belül kiértek, az esetben senki nem sérült meg.

A földszinti helyiségben egy utazási iroda működik, ami e-rollerek bérbeadásával is foglalkozik. A járművek egy hátsó raktárban voltak, itt töltötték az akkumulátorokat is, feltehetően ennek során kaphatott lángra az egyik, majd a tűz tovább terjedt a többire is. A pontos körülményeket még vizsgálják.