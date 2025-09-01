akkumulátorabudapesti üzletroller akkumulátorkatasztrófavédelem

Látványos videón a hatvan elektromos rollerrel égő budapesti üzlet oltása

Egy égő üzlethez riasztották a katasztrófavédelem munkatársait, a tűzoltók három perc alatt kiértek.

Udvardi Levente
2025. 09. 01. 13:04
Közel hatvan elektromos roller akkumulátora gyulladt ki egy budapesti üzletben vasárnap délután – közölte a Katasztrófavédelem. A tűzoltók három percen belül kiértek, az esetben senki nem sérült meg.

A földszinti helyiségben egy utazási iroda működik, ami e-rollerek bérbeadásával is foglalkozik. A járművek egy hátsó raktárban voltak, itt töltötték az akkumulátorokat is, feltehetően ennek során kaphatott lángra az egyik, majd a tűz tovább terjedt a többire is. A pontos körülményeket még vizsgálják.

Elektromos rollerek akkumulátorai égtek

Elektromos rollerek akkumulátorai égtek 🔥🛴 Csaknem hatvan elektromos roller akkumulátora égett vasárnap délután Budapesten, az 5️⃣. kerületben, egy, a Március 15-e téren lévő négyemeletes épület földszinti üzlethelyiségében. Amint felcsaptak a lángok, azonnal riasztották a fővárosi hivatásos tűzoltókat, akik három percen belül a helyszínen voltak, négy tűzoltójárművel és öt vízsugárral fékezték meg a tüzet. Az épületet a beavatkozás idejére hét embernek kellett elhagynia, a többi lakót arra kérték, hogy maradjanak lakásukban, amíg a munkálatok tartanak. A tűzoltók csaknem egy órán át dolgoztak, ezt követően átvizsgálták és átszellőztették a lakóházat és a padlásteret. Szerencsére senki nem sérült meg.🙏 Az utazási iroda elektromos rollerek🛴 bérlésével foglalkozott. Az iroda mögötti raktárban töltötték az akkumulátorokat, feltehetően ezek egyike gyulladt meg, innen terjedt át a tűz a többire, végül összesen csaknem 6️⃣0️⃣ roller akkumulátora égett. 🛴 Ha elektromos rollert használsz, olvasd el ezt a posztunkat is!👇 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1099709942258519&set=a.223691859860336 📽 Videó FKI

Posted by BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság on Monday, September 1, 2025

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Csépányi Balázs
