Baleset miatt teljes útzár az 55-ös főúton

Brutális baleset történt az 55-ös főúton, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 10:43
Fotó: MTI/Katona Tibor
Összeütközött egy személykocsi és egy teherautó az 55-ös főút 59-es kilométerénél, Mélykút és Kisszállás között, ezért a főutat lezárták – közölte a katasztrófavédelem hétfőn az MTI-vel. Azt írták, hogy a járművekben összesen hárman ültek; a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az Öregmajor-tanyánál történt balesethez a jánoshalmai önkormányzati és a mélykúti önkéntes tűzoltók vonultak ki – áll a közleményben.

 

