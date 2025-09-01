Összeütközött egy személykocsi és egy teherautó az 55-ös főút 59-es kilométerénél, Mélykút és Kisszállás között, ezért a főutat lezárták – közölte a katasztrófavédelem hétfőn az MTI-vel. Azt írták, hogy a járművekben összesen hárman ültek; a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az Öregmajor-tanyánál történt balesethez a jánoshalmai önkormányzati és a mélykúti önkéntes tűzoltók vonultak ki – áll a közleményben.
Baleset miatt teljes útzár az 55-ös főúton
Brutális baleset történt az 55-ös főúton, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
