Rendkívüli

Botrány! Kisfiúval fajtalankodott egy volt politikus!

Hankó BalázsKulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)Otthon Start Program

Hankó Balázs: A szuverén tulajdonosok országát építjük, nem az albérlőkét

Elindult az Otthon start program, ilyen mértékű támogatás rég volt Magyarországon.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 9:53
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az otthonteremtési program elindulásával nem az albérlők országát, hanem a szuverén tulajdonosok országát építjük – jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter a köztévében. Hankó Balázs elmondta, az Otthon start program iránt óriási az érdeklődés, szavai szerint legalább akkora forgalomra számítanak a bankoknál, mint a szeptember elsejei iskolakezdésben az utakon.

A miniszter rámutatott, a rendszerváltoztatás óta a legnagyobb és legkedvezőbb otthonteremtési támogatás indult el Magyarországon, olyan, amelyre Európában sincs példa.

Kifejtette, a konstrukció fix 3 százalékos kamatot és 25 év kamattámogatást kínál, ami havi szinten 50-100-150 ezer, 50 millió forintos felvett hitelnél pedig 25 év alatt 44 millió forintos támogatást jelent. – A kormány megértette a fiatalok üzenetét, így a program rugalmas, mert nem kötődik gyermekvállaláshoz vagy házassághoz – fogalmazott. Hozzátette, az albérlet árából kedvezőbben lehet saját tulajdonú otthonhoz jutni, emellett a program most már kombinálható a csok plusszal, a falusi csokkal vagy akár a babaváró kölcsönnel is.

A tárcavezető műsorvezetői felvetésre elmondta, az európai átlagot tekintve tíz családból hét rendelkezik saját otthonnal, ez az arányszám Magyarországon 90 százalék, és a negyven év alattiaknál is eléri a negyven százalékot.

A polgári középosztály és a fiatalok támogatásában az otthonteremtési program óriási előrelépést jelent. Ez kiegészül a 25 év alattiak szja-mentességével, amivel annak indulása óta hatszázmilliárd forint adókedvezmény maradt a fiataloknál – értékelt a miniszter. A tanévkezdésre kitérve a tárcavezető elmondta, a családi adókedvezmény ötvenszázalékos emelése augusztusban már megjelent a családoknál, 1,2 millió gyermek kap ingyen tankönyveket, az étkezési támogatás pedig hatszázezer gyermek esetében jelent átlagosan havi 15 ezer forintos megtakarítást a családoknak.

A megújult szakképzésben Európa vezető szakképzési erőcentrumává váltunk, és arra kötöttünk együttműködést az oktatókkal, a diákokkal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, hogy szakképzési nagyhatalom legyünk, a felsőoktatásunk pedig a nemzetközi erőtérben foglal egyre jobb és jobb helyet, ez egy jó portfólió így együtt

– mondta a miniszter.

Hankó Balázs a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt, a kormánynak jövőre is folytatnia kell az elkezdett munkáját, a Tisza ajánlata viszont az adóemelés, amivel több százezret, milliókat vesznek ki a családok zsebéből, illetve elvennék a a családi adókedvezményt.

Ők függő viszonyban vannak Brüsszeltől, ugyanezt a függő viszonyt akarják bevezetni a magyar nemzet, a magyar családok gondolkodásába, erre egyértelmű a nem

 – fogalmazott a miniszter.

 

add-square Otthon start-program

Navracsics Tibor: Örvendetes az Otthon start program + videó

Otthon start-program 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekMSZP

Tisza Párt: MSZP–SZDSZ újratöltve

Pindroch Tamás avatarja

A globalista, megszorításpárti erőközpont, a posztkommunista-liberális hálózat beállt Magyar Péter mögé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu