Hankó Balázs: A szuverén tulajdonosok országát építjük, nem az albérlőkét

Az otthonteremtési program elindulásával nem az albérlők országát, hanem a szuverén tulajdonosok országát építjük – jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter a köztévében. Hankó Balázs elmondta, az Otthon start program iránt óriási az érdeklődés, szavai szerint legalább akkora forgalomra számítanak a bankoknál, mint a szeptember elsejei iskolakezdésben az utakon.

A miniszter rámutatott, a rendszerváltoztatás óta a legnagyobb és legkedvezőbb otthonteremtési támogatás indult el Magyarországon, olyan, amelyre Európában sincs példa.

Kifejtette, a konstrukció fix 3 százalékos kamatot és 25 év kamattámogatást kínál, ami havi szinten 50-100-150 ezer, 50 millió forintos felvett hitelnél pedig 25 év alatt 44 millió forintos támogatást jelent. – A kormány megértette a fiatalok üzenetét, így a program rugalmas, mert nem kötődik gyermekvállaláshoz vagy házassághoz – fogalmazott. Hozzátette, az albérlet árából kedvezőbben lehet saját tulajdonú otthonhoz jutni, emellett a program most már kombinálható a csok plusszal, a falusi csokkal vagy akár a babaváró kölcsönnel is.

A tárcavezető műsorvezetői felvetésre elmondta, az európai átlagot tekintve tíz családból hét rendelkezik saját otthonnal, ez az arányszám Magyarországon 90 százalék, és a negyven év alattiaknál is eléri a negyven százalékot.

A polgári középosztály és a fiatalok támogatásában az otthonteremtési program óriási előrelépést jelent. Ez kiegészül a 25 év alattiak szja-mentességével, amivel annak indulása óta hatszázmilliárd forint adókedvezmény maradt a fiataloknál – értékelt a miniszter. A tanévkezdésre kitérve a tárcavezető elmondta, a családi adókedvezmény ötvenszázalékos emelése augusztusban már megjelent a családoknál, 1,2 millió gyermek kap ingyen tankönyveket, az étkezési támogatás pedig hatszázezer gyermek esetében jelent átlagosan havi 15 ezer forintos megtakarítást a családoknak.

A megújult szakképzésben Európa vezető szakképzési erőcentrumává váltunk, és arra kötöttünk együttműködést az oktatókkal, a diákokkal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, hogy szakképzési nagyhatalom legyünk, a felsőoktatásunk pedig a nemzetközi erőtérben foglal egyre jobb és jobb helyet, ez egy jó portfólió így együtt

– mondta a miniszter.