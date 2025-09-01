Rendkívüli

Kocsis MátéTarr ZoltánTisza-adóprogrambotrány

Kocsis Máté: Nem csoda, hogy eddig nem nyilatkozhatott Tarr Zoltán

A Fidesz frakcióvezetője a Tisza legújabb botrányára reagált.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 9:29
Kocsis Máté (Forrás: Facebook)
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán reagált a tiszás Tarr Zoltán újabb döbbenetes vallomására. A kormánypárti politikus kiemelte, nem csoda, hogy eddig nem nyilatkozhatott Tarr Zoltán.

Amint arról már korábban is beszámoltun, a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr a előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

– Ennyire nem lehetünk ostobák. Még Gyurcsány is legalább a választás után mondta el az őszödi beszédét, de mi már előtte! – fakadt ki Magyar Péter Deák Dániel forrásai szerint, miután Tarr Zoltánék lebuktatták az adóemelési terveiket. Mint korábban mi is beszámoltunk róla, az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

