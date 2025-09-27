országjárásCÖF – CÖKAKiszelly ZoltánVitányi Istvántényfeltárás

Elindult a tényfeltáró Folyami Polgárnaszád – a CÖF–CÖKA országjárása

A pocsaji indulást követően a program Hosszúpályiban folytatódott és Monostorpályiban végződött.

2025. 09. 27. 20:41
Kiszelly Zoltán a Folyami Polgárnaszád eseményén Pocsajon. Fotó: civilek.info
Szombat reggel útjára indult a tényfeltáró Folyami Polgárnaszád, a CÖF–CÖKA egyedülálló országjárása – adta hírül a cCivilek.info.

A portál beszámolt az első állomásról, ami Pocsaj volt, ahol Vitányi István, Hajdú-Bihar 04. választókerületének országgyűlési képviselője emlékeztetett: 

2005-ben Orbán Viktor is itt kezdte meg első országjárását.

Vitányi azt kérte, a hallgatóság a tényekre koncentráljon a dezinformációval szemben, abban higgyenek, amit valóban látnak.

Kiszelly Zoltán politológus annak a veszélyeire figyelmeztetett, mi történik, ha nem folytathatja munkáját a kormány, és felvázolta a különbségeket a mai és a 2010 előtti állapotok között.

A pocsaji indulást követően a program Hosszúpályiban folytatódott és Monostorpályiban végződött késő délután. Szőllősi Roland (Pocsaj polgármestere), Zara András (Hosszúpályi polgármestere) és Kondor Ernő (Monostorpályi polgármestere) egyaránt felsorolta a közönség számára az elmúlt évek során a polgári kormánynak köszönhető számos fejlesztést és korszerűsítést.

A Folyami Polgárnaszád jó hangulatú programjait minden helyszínen a Kormorán együttes műsora zárta.

 

 

