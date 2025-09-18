Indul az ellenzéki harc a jelöltállításért

Napokon belül indul a Tisza Párt többfordulós jelöltállítása, ami minden választókerületben három jelölt bemutatásával kezdődik, Magyar Péter sokadik ígérete szerint november végén pedig a párt kongresszusán most már tényleg mind a 106 kiválasztott aspiránst bemutatják. Ezzel párhuzamosan a többi ellenzéki párti is mozgolódni kezdett, a Demokratikus Koalíció már október 5-én színpadra állítja a 2026-os országgyűlési választáson induló személyeket, a Jobbik is önállóan indul. Ismert,

a Momentum kihagyja az áprilisi választást, a liberálisok beálltak Magyar Péter mögé,

és már a 2029-es Európai Parlamenti voksolásra készülnek. Az MSZP is 106 elölt állításában gondolkodik, bár

Komjáthi Imre pártelnök a napokban belengette, adott helyzetben a Tiszával és a DK-val is összefogna,

de 71 választókerületben megtartaná saját jelöltjét, ennyi induló kell ugyanis a választáson való részvételhez.

A momentum kihagyja a 2026-os választást. (Forrás: MTI Fotó: Bruzák Noémi)

A fentiek alapján több forgatókönyvek lehetséges ellenzéki oldalon, szemlátomást minden párt erőt próbál demonstrálni, ám egyáltalán nem garantált, hogy például a Jobbik vagy az MSZP valóban képes lesz 106 önálló jelöltet állítani. Ugyanezzel a nehézséggel küzdhet a Tisza is, Magyar Péter ugyanis kevés viszonylag ismert arcot tud felmutatni, az előválasztás pedig átláthatatlan.

Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője úgy látja, Komjáthi Imre állásfoglalása azon a tényen alapszik, hogy

az MSZP és a többi baloldali párt ugyanarra a szavazóbázisra ácsingózik, amelyikre a Tisza Párt is. Ez abból fakad, hogy gyakorlatilag a programjuk is igen jelentős részben megegyezik.

– Igazodnak a brüsszeli mainstream elképzeléseihez a szomszédunkban zajló háború és az Ukrajnához fűződő viszony kapcsán, adópolitikájuk alapvonalait ugyanaz a megszorításokban gondolkodó „szakértői” réteg alakítja, és támogatják Brüsszel migrációval kapcsolatos elképzeléseit is – sorolta az elemző, aki felidézte, az elmúlt másfél évtizedben azt láttuk, hogy a különböző baloldali erők egységesek voltak a jobboldal támadásában és a külső szövetségeseik is összekötötték őket, de a politikai túlélésért, vagy a politikai zsákmány minél nagyobb hányadának megszerzéséért egymással is megküzdöttek.