Indul az ellenzéki harc a jelöltállításért

Már a jelöltállítás rajtvonalánál állnak az ellenzéki pártok. A DK és a Jobbik egyelőre kitart az önálló lista és indulás mellett, míg az MSZP kikacsingat Magyar Péter és Dobrev Klára felé is. A Tisza hamarosan elindítja előválasztását, a Momentum pedig el sem indul 2026-ban. Az elemző szerint ugyanazt a színdarabot nézhetjük végig mint az elmúlt években, csak némileg változott a szereposztás és eltolódtak az arányok.

Gabay Dorka
2025. 09. 18. 5:30
Dobrev-Magyar szövetség A DK is kitart még. Mediaworks
Napokon belül indul a Tisza Párt többfordulós jelöltállítása, ami minden választókerületben három jelölt bemutatásával kezdődik, Magyar Péter sokadik ígérete szerint november végén pedig a párt kongresszusán most már tényleg mind a 106 kiválasztott aspiránst bemutatják. Ezzel párhuzamosan a többi ellenzéki párti is mozgolódni kezdett, a Demokratikus Koalíció már október 5-én színpadra állítja a 2026-os országgyűlési választáson induló személyeket, a Jobbik is önállóan indul. Ismert,

a Momentum kihagyja az áprilisi választást, a liberálisok beálltak Magyar Péter mögé, 

és már a 2029-es Európai Parlamenti voksolásra készülnek. Az MSZP is 106 elölt állításában gondolkodik, bár 

Komjáthi Imre pártelnök a napokban belengette, adott helyzetben a Tiszával és a DK-val is összefogna,

 de 71 választókerületben megtartaná saját jelöltjét, ennyi induló kell ugyanis a választáson való részvételhez.

A momentum kihagyja a 2026-os választást. (Forrás: MTI  Fotó: Bruzák Noémi)

A fentiek alapján több forgatókönyvek lehetséges ellenzéki oldalon, szemlátomást minden párt erőt próbál demonstrálni, ám egyáltalán nem garantált, hogy például a Jobbik vagy az MSZP valóban képes lesz 106 önálló jelöltet állítani. Ugyanezzel a nehézséggel küzdhet a Tisza is, Magyar Péter ugyanis kevés viszonylag ismert arcot tud felmutatni, az előválasztás pedig átláthatatlan. 

Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője úgy látja, Komjáthi Imre állásfoglalása azon a tényen alapszik, hogy

 az MSZP és a többi baloldali párt ugyanarra a szavazóbázisra ácsingózik, amelyikre a Tisza Párt is. Ez abból fakad, hogy gyakorlatilag a programjuk is igen jelentős részben megegyezik. 

– Igazodnak a brüsszeli mainstream elképzeléseihez a szomszédunkban zajló háború és az Ukrajnához fűződő viszony kapcsán, adópolitikájuk alapvonalait ugyanaz a megszorításokban gondolkodó „szakértői” réteg alakítja, és támogatják Brüsszel migrációval kapcsolatos elképzeléseit is – sorolta az elemző, aki felidézte, az elmúlt másfél évtizedben azt láttuk, hogy a különböző baloldali erők egységesek voltak a jobboldal támadásában és a külső szövetségeseik is összekötötték őket, de a politikai túlélésért, vagy a politikai zsákmány minél nagyobb hányadának megszerzéséért egymással is megküzdöttek.

– Ezt a színdarabot nézhetjük végig most is, csak némileg változott a szereposztás és eltolódtak az arányok. Magyar Péter tavasztól botrányról botrányra evezett, nem tudott választ adni az ukrán kémbotrány által felvetett kérdésekre, szakpolitikusai csúnyán leszerepeltek, adópolitikájának lelepleződése pedig a saját választóinak is komoly gyomrost jelentett. 

A Tisza gyengülése természetesen más baloldali szereplőknek ad nagyobb esélyt 

– vélekedett Zila János.

Magyar Péter, Tisza-adó, Tisza Párt
Egyre rosszabbul áll a Tisza.

Szerinte ezzel együtt a Tisza Pártnak akadnak gondjai a jelöltállítás körül, hiszen az utóbbi időben minden felépíteni kívánt politikusuk nevéhez fűződött valamilyen botrány vagy elszólás.

 – Az uniós pénzek elvételén örömködő Kollár Kingától az ukrán kémbotrány mellett a zsírleszívási ügy és a villabotrány által is megtépázott Ruszin-Szendi Romuluszon át az egészségüggyel kapcsolatos vitában megégett Kulja Andráson az etyeki beszéddel elhíresült Tarr Zoltánon keresztül a Bokros-csomagot éljenző Forsthoffer Ágnesig 

– sorolta Zila János.

Ugyanakkor – mint mondta – hosszú ideje kirajzolódik az az irány, hogy az ellenzéki oldal mögött álló szereplők azt a célt tűzték ki, hogy a Tisza Párt felé tereljék a baloldali szavazókat. – Ebből fakad, hogy cinkelt közvélemény-kutatási adatokkal házalnak, ahogy az is, hogy az olyan médiafelületeken, mint az Index vagy a 444 Magyar Pétert és pártját támogató üzenetek jelennek meg. Nem véletlen, hogy miután a Tisza-adó ügye és Tarr Zoltán előrehozott őszödi beszéde komoly botrányt okozott, a Soros György finanszírozásának köszönhetően elindult 444 adott neki lehetőséget a magyarázkodásra – mondta. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

