Villamosbaleset történt Debrecenben, az Árpád Vezér Általános Iskola megállóhely környékén hétfőn délelőtt – adta hírül a Haon a DKV Zrt. közlése alapján.
Elsodorta a 2-es villamos az idős nőt, órákra leáll a közlekedés
A nőt kórházba szállították.
A portál azt is megtudta, hogy a helyszínről egy 70 év körüli nőt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A rendőrségi helyszínelés még tart, ez idő alatt a 2-es villamosok helyenként nem közlekednek. Az eset részleteit a Haon cikkében olvashatja.
NNGYK: Már fogyasztható a csapvíz a székesfehérvári Szent György-kórházban
Nincs szükség tovább a korlátozásra.
Jégeső és erős, viharos szél csap le Magyarország több pontján
De mit érne az egész felhőszakadás nélkül?
A nemzeti konzultációval a magyarok megálljt parancsolhatnak a Tisza-adónak
A konzultációval egyetértési pontokat lehet kialakítani a kormány és az emberek között.
Akasztással fenyegették a riportert, majd gyerekes családra támadtak Magyar Péter elszabadult hívei + videó
Orbán Viktort is kivégeznék a Tisza-szimpatizánsok.
