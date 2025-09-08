telefonrendőrségesztergomiédesanya

Elvették a buszmegállóban az édesanya telefonját, amikor visszakapta, nem akarta elhinni, mit műveltek

Most nagyon félti a gyermekeit.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2025. 09. 08. 15:30
mobiltelefon
illusztráció Forrás: Pexels
Két gyanús alak állt meg az egyik esztergomi buszmegállóban Vivien mellett és elkérték tőle a telefonját – írja a BorsOnline. 

A nő megijedt, ezért átadta a készüléket az egy férfiból és egy nőből álló párnak. Vivien végül visszakapta a telefont, azonban, amit a telefonján látott, még mindig elborzasztja. 

A böngészési előzményeim tele voltak egy erotikus szolgáltatást nyújtó weboldallal! A nő az én telefonszámommal voksolt saját magára a szexoldalon, így ő pénzt nyert. A hívás emeltdíjas volt, nekem kell majd kifizetni, ráadásul olyan, mintha én fizettem volna azért, hogy megnézhessem egy videóját…

– részletezte Vivien a portálnak, aki most amiatt aggódik nagyon, hogy ez bármikor megtörténhet a gyermekeivel is. A közösségi oldalán azt írta, vigyázzon mindenki, mert a közelben van a Babits Mihály Általános Iskola és a Géza Fejedelem Szakmunkásképző is. 

Kicsik és nagyok is simán a telefonbetyárok áldozatául eshetnek, vigyázzon mindenki! 

– fogalmazott. A Borsonline cikkéből az is kiderül, hogy a rendőrség már vizsgálódik az ügyben. 


