Két gyanús alak állt meg az egyik esztergomi buszmegállóban Vivien mellett és elkérték tőle a telefonját – írja a BorsOnline.
Elvették a buszmegállóban az édesanya telefonját, amikor visszakapta, nem akarta elhinni, mit műveltek
Most nagyon félti a gyermekeit.
A nő megijedt, ezért átadta a készüléket az egy férfiból és egy nőből álló párnak. Vivien végül visszakapta a telefont, azonban, amit a telefonján látott, még mindig elborzasztja.
A böngészési előzményeim tele voltak egy erotikus szolgáltatást nyújtó weboldallal! A nő az én telefonszámommal voksolt saját magára a szexoldalon, így ő pénzt nyert. A hívás emeltdíjas volt, nekem kell majd kifizetni, ráadásul olyan, mintha én fizettem volna azért, hogy megnézhessem egy videóját…
– részletezte Vivien a portálnak, aki most amiatt aggódik nagyon, hogy ez bármikor megtörténhet a gyermekeivel is. A közösségi oldalán azt írta, vigyázzon mindenki, mert a közelben van a Babits Mihály Általános Iskola és a Géza Fejedelem Szakmunkásképző is.
Kicsik és nagyok is simán a telefonbetyárok áldozatául eshetnek, vigyázzon mindenki!
– fogalmazott. A Borsonline cikkéből az is kiderül, hogy a rendőrség már vizsgálódik az ügyben.
Orbán Viktor elárulta, így nyerték meg eddig a választásokat + videó
Legfrissebb videójában a felelős kormányzás egyik lényegi elemére mutatott rá a miniszterelnök.
Visszafoglalás – Posztliberalizmus, mint a liberalizmust meghaladó állapot + videó
Megadja Gábor és Molnár Attila Károly szálazza szét a fogalmat, és annak hátterét.
Elsodorta a 2-es villamos az idős nőt, órákra leáll a közlekedés
A nőt kórházba szállították.
Leszámolásba kezdett Karácsony Gergely
A főpolgármester több képviselő ellen is összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezett. Lapunk információi szerint további képviselők is hamarosan sorra kerülnek.
