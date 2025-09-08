Éppen egy kellemes délutáni pihenéshez készülődött a vádlott tavaly decemberében a kaposvári lakásán, de valakinek éppen akkor támadt kedve az utcán petárdázni – írja a Sonline.
Felmosónyéllel ütötte az utcán bicikliző tizenhárom éves gyermeket a somogyi férfi
Felfegyverkezve elkövetett garázdaság és más bűncselekmény miatt emelt vádat egy ötvenes éveiben járó férfival szemben a Kaposvári Járási Ügyészség.
Ettől ideges lett a férfi, gyorsan nyúlt is a felmosónyélért, kiment az utcára, ahol az éppen arra közlekedő, alig 13 éves gyermeket kérdőre vont a hangoskodás miatt. A sértett tagadta, hogy ő petárdázott volna, ettől aztán a férfi még idegesebb lett, és a felmosónyéllel ütlegelte a fiatalt, akinek emiatt könnyű sérülései keletkeztek.
A Sonline cikkében azt is elolvashatja, hogy milyen büntetés kiszabását indítványozta az ügyészség.
