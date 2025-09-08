Felmosónyéllel ütötte az utcán bicikliző tizenhárom éves gyermeket a somogyi férfi

Ettől ideges lett a férfi, gyorsan nyúlt is a felmosónyélért, kiment az utcára, ahol az éppen arra közlekedő, alig 13 éves gyermeket kérdőre vont a hangoskodás miatt. A sértett tagadta, hogy ő petárdázott volna, ettől aztán a férfi még idegesebb lett, és a felmosónyéllel ütlegelte a fiatalt, akinek emiatt könnyű sérülései keletkeztek.