gyermekpetárdázottbűncselekménykaposvári

Felmosónyéllel ütötte az utcán bicikliző tizenhárom éves gyermeket a somogyi férfi

Felfegyverkezve elkövetett garázdaság és más bűncselekmény miatt emelt vádat egy ötvenes éveiben járó férfival szemben a Kaposvári Járási Ügyészség.

Magyar Nemzet
Forrás: Sonline2025. 09. 08. 15:14
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Éppen egy kellemes délutáni pihenéshez készülődött a vádlott tavaly decemberében a kaposvári lakásán, de valakinek éppen akkor támadt kedve az utcán petárdázni – írja a Sonline.

Ettől ideges lett a férfi, gyorsan nyúlt is a felmosónyélért, kiment az utcára, ahol az éppen arra közlekedő, alig 13 éves gyermeket kérdőre vont a hangoskodás miatt. A sértett tagadta, hogy ő petárdázott volna, ettől aztán a férfi még idegesebb lett, és a felmosónyéllel ütlegelte a fiatalt, akinek emiatt könnyű sérülései keletkeztek.

A Sonline cikkében azt is elolvashatja, hogy milyen büntetés kiszabását indítványozta az ügyészség. 


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekSztálin

Nyílt levél Vlagyimir Putyinnak

Tóth Tamás Antal avatarja

Az önök oktatási rendszere megbukott!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu