Több mint kétszáz élelmiszer árát mérsékli az Aldi, emellett valamennyi ruházati termékét egy héten keresztül naponta leárazza, az utolsó napon már minden darab öt forintért lesz kapható – írja a Világgazdaság a diszkontlánc közleménye alapján.
Brutális akciót hirdetett az Aldi, öt forintért adják a ruhákat
Rengeteg termék pedig akár 30 százalékkal is olcsóbb lehet.
Hozzáfűzik, a vállalat igyekszik könnyíteni a vásárlók, különösen az alacsonyabb jövedelműek, a nyugdíjasok és a rászorulók terhein. Ennek egyik eleme a nyugdíjas élelmiszer-utalvány elköltése után adott kupon, amely nyolcezer forintos vásárlás után biztosít ezer forint, később elkölthető kupont az utalványos fizetések után.
Erre jön rá az, hogy több mint 200 élelmiszer árát csökkentik, köztük van kenyér és pékáru, friss húsok, sajt, zöldségek, gyümölcsök és halak is. Azt állítják, hogy sok termék esetében a kedvezmény akár 20-30 százalékos is lehet.
További Gazdaság híreink
Emellett szeptember 11-től, azaz csütörtöktől az Aldi egyhetes leárazást is indít szinte valamennyi ruházati termékére és a cipőkre is, ami azt jelenti, hogy az első nap minden ruha és cipő darabja egységesen ezer forintért lesz kapható, majd napról napra csökkennek az árak: szeptember 12-én nyolcszáz, 13-án hatszáz, majd négyszáz, kétszáz és száz forintért kínálják a termékeket, míg a hetedik napon, szeptember 17-én csupán öt forintért lehet majd új ruhát vagy cipőt vásárolni.
További Gazdaság híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magánegészségügy: mennyibe kerül egy vizsgálat?
Átlagosan 30 ezer forint körül van egy vizsgálat.
Kémkedik az adóhivatal – de ki után és hol?
Százalékot kaphat, aki súg a csalóról az adóhivatalnak.
Európa-szerte irigylik Magyarországot: továbbra is nálunk a legolcsóbb az EU-n belül a rezsi
Az áramért átlagosan két és félszer, a gázért pedig négyszer annyit kell fizetni az Európai Unióban, mint hazánkban.
Magyarország legnagyobb ipari digitalizációs eseménye szeptemberben érkezik
A SmartMan 2025 két részből áll: szeptember 11-én konferencia, majd két héten át tartó fesztivál közel száz helyszínen. A látogatók közelről ismerhetik meg a digitalizáció és az AI legújabb ipari megoldásait. (X)
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magánegészségügy: mennyibe kerül egy vizsgálat?
Átlagosan 30 ezer forint körül van egy vizsgálat.
Kémkedik az adóhivatal – de ki után és hol?
Százalékot kaphat, aki súg a csalóról az adóhivatalnak.
Európa-szerte irigylik Magyarországot: továbbra is nálunk a legolcsóbb az EU-n belül a rezsi
Az áramért átlagosan két és félszer, a gázért pedig négyszer annyit kell fizetni az Európai Unióban, mint hazánkban.
Magyarország legnagyobb ipari digitalizációs eseménye szeptemberben érkezik
A SmartMan 2025 két részből áll: szeptember 11-én konferencia, majd két héten át tartó fesztivál közel száz helyszínen. A látogatók közelről ismerhetik meg a digitalizáció és az AI legújabb ipari megoldásait. (X)