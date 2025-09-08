Brutális akciót hirdetett az Aldi, öt forintért adják a ruhákat

Rendkívüli

Rengeteg termék pedig akár 30 százalékkal is olcsóbb lehet.

Magyar Nemzet
Forrás: VG2025. 09. 08. 13:20
illusztráció Forrás: Getty Images/AFP
Több mint kétszáz élelmiszer árát mérsékli az Aldi, emellett valamennyi ruházati termékét egy héten keresztül naponta leárazza, az utolsó napon már minden darab öt forintért lesz kapható – írja a Világgazdaság a diszkontlánc közleménye alapján. 

Hozzáfűzik, a vállalat igyekszik könnyíteni a vásárlók, különösen az alacsonyabb jövedelműek, a nyugdíjasok és a rászorulók terhein. Ennek egyik eleme a nyugdíjas élelmiszer-utalvány elköltése után adott kupon, amely nyolcezer forintos vásárlás után biztosít ezer forint, később elkölthető kupont az utalványos fizetések után.

Erre jön rá az, hogy több mint 200 élelmiszer árát csökkentik, köztük van kenyér és pékáru, friss húsok, sajt, zöldségek, gyümölcsök és halak is. Azt állítják, hogy sok termék esetében a kedvezmény akár 20-30 százalékos is lehet.

Emellett szeptember 11-től, azaz csütörtöktől az Aldi egyhetes leárazást is indít szinte valamennyi ruházati termékére és a cipőkre is, ami azt jelenti, hogy az első nap minden ruha és cipő darabja egységesen ezer forintért lesz kapható, majd napról napra csökkennek az árak: szeptember 12-én nyolcszáz, 13-án hatszáz, majd négyszáz, kétszáz és száz forintért kínálják a termékeket, míg a hetedik napon, szeptember 17-én csupán öt forintért lehet majd új ruhát vagy cipőt vásárolni. 


