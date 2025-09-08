áruházáruvédelmicipővétségméret

Szép új cipőt lopott a vasi fiatalember, másnap mégis visszavitte, hajmeresztő, miért

Füstbe ment a terve.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 09. 08. 12:13
illusztráció Forrás: Pexels
A lopás másnapján visszavitte az ellopott holmit a vasi férfi, mivel rájött, hogy mégsem a megfelelő méretet „hozta” el a boltból – adta hírül a rendőrségi portál. 

Egy vasi férfi ellen folytat büntetőeljárást a Szombathelyi Rendőrkapitányság lopás vétség miatt, aki szeptember 5-én egy szombathelyi áruházból – az áruvédelmi eszköz eltávolításával – vitt el egy pár cipőt. Másnap a férfi megjelent az ügyfélszolgálati pultnál és jelezte, hogy szeretné kicseréltetni a cipőt, mivel nem lett jó a méret, amelyet előző nap „megvásárolt”.

Nem volt szerencséje, mivel a biztonsági őr felismerte, és a rendőrök megérkezéséig visszatartotta, így a cipőcsere is meghiúsult.


