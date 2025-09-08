A lopás másnapján visszavitte az ellopott holmit a vasi férfi, mivel rájött, hogy mégsem a megfelelő méretet „hozta” el a boltból – adta hírül a rendőrségi portál.
Szép új cipőt lopott a vasi fiatalember, másnap mégis visszavitte, hajmeresztő, miért
Füstbe ment a terve.
Egy vasi férfi ellen folytat büntetőeljárást a Szombathelyi Rendőrkapitányság lopás vétség miatt, aki szeptember 5-én egy szombathelyi áruházból – az áruvédelmi eszköz eltávolításával – vitt el egy pár cipőt. Másnap a férfi megjelent az ügyfélszolgálati pultnál és jelezte, hogy szeretné kicseréltetni a cipőt, mivel nem lett jó a méret, amelyet előző nap „megvásárolt”.
További Belföld híreink
Nem volt szerencséje, mivel a biztonsági őr felismerte, és a rendőrök megérkezéséig visszatartotta, így a cipőcsere is meghiúsult.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ez fájni fog Magyar Péternek: Nagy Ervin elfeledkezett magáról, a Tisza-tervről kotyogott + videó
A színész egyetértett Tarr Zoltán szavaival.
Megint az autósokkal szúrnak ki, több utcából is kitiltották a kocsikat Budapesten
A BKK 2025 szeptemberében két budapesti iskolában indítja el az iskolautca próbaidőszakát.
Videón, amint lecsap a TEK Szekszárdon a férfira, aki testileg és lelkileg is tönkretette a feleségét
Elképesztő, mire bukkantak a házában.
Itt a vég, brutális lejtmenetben van a Tisza Párt
A Tisza hazugságai egyre nyilvánvalóbbak, az emberek pedig kezdenek ráébredni arra, hogy a párt valójában mit akar, így elkerülhetetlen a bukásuk.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ez fájni fog Magyar Péternek: Nagy Ervin elfeledkezett magáról, a Tisza-tervről kotyogott + videó
A színész egyetértett Tarr Zoltán szavaival.
Megint az autósokkal szúrnak ki, több utcából is kitiltották a kocsikat Budapesten
A BKK 2025 szeptemberében két budapesti iskolában indítja el az iskolautca próbaidőszakát.
Videón, amint lecsap a TEK Szekszárdon a férfira, aki testileg és lelkileg is tönkretette a feleségét
Elképesztő, mire bukkantak a házában.
Itt a vég, brutális lejtmenetben van a Tisza Párt
A Tisza hazugságai egyre nyilvánvalóbbak, az emberek pedig kezdenek ráébredni arra, hogy a párt valójában mit akar, így elkerülhetetlen a bukásuk.