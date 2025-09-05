Késedelem nélkül felvette a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Thaiturizmus Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát nyomon követik.
Újabb rákkeltő élelmiszert vesznek le a polcokról, ezúttal az egyik olajjal van a baj
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határérték feletti 3-MCPD, glicidil-észterek, valamint ásványolaj eredetű aromás szénhidrogének jelenlétét mutatták ki Kínából származó szezámolajban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Szezámolaj
- Márka: Golden Lion
- Kiszerelés: 12x1 l
- Tételszám: 20242529_004
- Gyártó: Guangzhou Guowei Vegetable Oils & Food Co., Ltd (Kína)
- Importőr: Asian Food Group B.V. (Hollandia)
További Gazdaság híreink
Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó 3-MCPD, glicidil-észterek, valamint ásványolaj eredetű aromás szénhidrogén tartalom
A 3-MCPD (3-monoklór-1,2-propándiol) főként növényi olajok finomítása során keletkező vegyület, amely előfordulhat szószokban, pékárukban és más feldolgozott élelmiszerekben is. Hosszú távon vesekárosodást okozhat, és rákkeltő hatású is lehet.
Ha fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kiderült, hogy állnak a magyarok a hitelfelvételhez
Érdekes dolgot közöltek az Otthon starttal kapcsolatban is.
Külföldön is egyre keresettebb ez a magyar termék
Tavaly már csaknem ötmillió liternyit exportáltunk belőle.
A Tisza kihátrált az áfacsökkentésből, amely a szakértők szerint is gazdasági csapda lenne
Az áfacsökkentés gazdaságilag jelentős károkat okozna.
Hamarosan jó hír érkezik a vállalati zöldflottákkal kapcsolatban
Czepek Gábor: A közlekedés zöldítését sikeresen ösztönzi a vállalati e-autó-támogatás.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kiderült, hogy állnak a magyarok a hitelfelvételhez
Érdekes dolgot közöltek az Otthon starttal kapcsolatban is.
Külföldön is egyre keresettebb ez a magyar termék
Tavaly már csaknem ötmillió liternyit exportáltunk belőle.
A Tisza kihátrált az áfacsökkentésből, amely a szakértők szerint is gazdasági csapda lenne
Az áfacsökkentés gazdaságilag jelentős károkat okozna.
Hamarosan jó hír érkezik a vállalati zöldflottákkal kapcsolatban
Czepek Gábor: A közlekedés zöldítését sikeresen ösztönzi a vállalati e-autó-támogatás.