Azt gondolta a nő, hogy a kőbányai rendőrök soha nem jönnek rá, hova dugta a szajrét

Tévedett.

A melltarójában és melle alatt rejtegette a kábítószergyanús anyagokat az a nő, akit a BRFK Közrendvédelmi Főosztályának munkatársai augusztus utolsó napján igazoltattak a Népligetnél – adta hírül a közösségi oldalán a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A nő hiába vetette be minden kreativitását, a kis csomagok gyorsan előkerültek. Nejlonba és alufóliába csomagolt kristályos anyagokat, valamint simítózáras tasakba rejtett növényi törmeléket dugdosott, amiket vicces cigiként árult – részletezik. A kőbányai nyomozók a nőt kábítószer-kereskedelem bűntette miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

A kristály rendkívül erős pszichoaktív szer, amely súlyos testi és lelki egészségkárosodást idézhet elő. Használata fokozhatja a mentális zavarokat, például a szorongást, a depressziót vagy a pszichózist. Hosszú távon növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a máj- és vesekárosodás, valamint a légzőszervi problémák kialakulásának kockázatát is.

Emlékeztetnek, a rendőrség a DELTA Program keretében veszi fel a harcot a drogterjesztőkkel szemben. Arra kérnek továbbá, hogy aki kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón!


