Azt gondolta a nő, hogy a kőbányai rendőrök soha nem jönnek rá, hova dugta a szajrét

A nő hiába vetette be minden kreativitását, a kis csomagok gyorsan előkerültek. Nejlonba és alufóliába csomagolt kristályos anyagokat, valamint simítózáras tasakba rejtett növényi törmeléket dugdosott, amiket vicces cigiként árult – részletezik. A kőbányai nyomozók a nőt kábítószer-kereskedelem bűntette miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

A kristály rendkívül erős pszichoaktív szer, amely súlyos testi és lelki egészségkárosodást idézhet elő. Használata fokozhatja a mentális zavarokat, például a szorongást, a depressziót vagy a pszichózist. Hosszú távon növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a máj- és vesekárosodás, valamint a légzőszervi problémák kialakulásának kockázatát is.