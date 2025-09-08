A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményében azt írta, hogy a nő kért segítséget a szekszárdi rendőröktől, mert megelégelte, hogy férje hónapok óta lelkileg, testileg bántalmazza. A nő több olyan esetről számolt be a nyomozóknak, amikor a férfi egy-egy vita után, máskor ok nélkül ütlegelte.
Videón, amint lecsap a TEK Szekszárdon a férfira, aki testileg és lelkileg is tönkretette a feleségét
A Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársainak közreműködésével elfogtak egy 32 éves szekszárdi férfit, aki hónapok óta bántalmazta a feleségét – közölte a rendőrség hétfőn a honlapján.
Felmerült az is, hogy a férj nem csak a felesége ellen követett el bűncselekményeket, illetve, hogy otthonában fegyvert is tart, ezért elfogásához a nyomozók a TEK segítségét kérték. A lakásban tartott kutatás során légpuskát és gáz-riasztó fegyvert találtak a rendőrök.
A férfi, akit kapcsolati erőszak bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki, elismerte, hogy rendszeresen bántalmazta feleségét. A közlemény szerint a gyanúsított felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt követte el tettét. A bíróság a hétvégén elrendelte a letartóztatástát.
