Videón, amint lecsap a TEK Szekszárdon a férfira, aki testileg és lelkileg is tönkretette a feleségét

Felmerült az is, hogy a férj nem csak a felesége ellen követett el bűncselekményeket, illetve, hogy otthonában fegyvert is tart, ezért elfogásához a nyomozók a TEK segítségét kérték. A lakásban tartott kutatás során légpuskát és gáz-riasztó fegyvert találtak a rendőrök.

A férfi, akit kapcsolati erőszak bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki, elismerte, hogy rendszeresen bántalmazta feleségét. A közlemény szerint a gyanúsított felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt követte el tettét. A bíróság a hétvégén elrendelte a letartóztatástát.