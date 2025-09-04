Brutális családi tragédia a kertvárosban: kivégezte a lányát és a feleségét egy fogorvos, végül magát is megölte

A Johns Creek-i rendőrség közlése szerint röviddel délután négy óra után érkeztek a házhoz, ahol holtan találták az 52 éves James Choit, az 52 éves Muong Choit és a 15 éves Grace Choit.

A nyomozók szerint James Choi ölte meg a feleségét, aztán a lányát, végül saját magát. Arról viszont nem árultak el többet, hogy hogyan haltak meg.