Egy georgiai fogorvost, a feleségét és a 15 éves lányukat holtan találták az atlantai külvárosi otthonukban vasárnap délután – adta hírül a Crime Online. A rendőrség szerint a férfi megölte a két nőt, majd magával is végzett.
Brutális családi tragédia a kertvárosban: kivégezte a lányát és a feleségét egy fogorvos, végül magát is megölte
A gyermekük keresztény iskolába járt, kiegyensúlyozott családnak tűntek.
A Johns Creek-i rendőrség közlése szerint röviddel délután négy óra után érkeztek a házhoz, ahol holtan találták az 52 éves James Choit, az 52 éves Muong Choit és a 15 éves Grace Choit.
A nyomozók szerint James Choi ölte meg a feleségét, aztán a lányát, végül saját magát. Arról viszont nem árultak el többet, hogy hogyan haltak meg.
Őszinte részvétünket fejezzük ki az érintetteknek, és kérjük a közösséget, hogy gondoljanak rájuk ebben a hihetetlenül nehéz időszakban
– fogalmazott Mark J. Mitchell rendőrfőnök. James Choi a Highland Dental nevű fogorvosi rendelőben dolgozott. A feleségével, Young Choijal és lányukkal, Grace-szel éltek a csendes kertvárosi házban. A tinédzser Grace egy keresztény iskola másodéves tanulója volt.
