Brutális családi tragédia a kertvárosban: kivégezte a lányát és a feleségét egy fogorvos, végül magát is megölte

A gyermekük keresztény iskolába járt, kiegyensúlyozott családnak tűntek.

Forrás: Crime Online2025. 09. 04. 18:41
rendőrautó
illusztráció Forrás: Pexels
Egy georgiai fogorvost, a feleségét és a 15 éves lányukat holtan találták az atlantai külvárosi otthonukban vasárnap délután – adta hírül a Crime Online. A rendőrség szerint a férfi megölte a két nőt, majd magával is végzett.

A Johns Creek-i rendőrség közlése szerint röviddel délután négy óra után érkeztek a házhoz, ahol holtan találták az 52 éves James Choit, az 52 éves Muong Choit és a 15 éves Grace Choit.

A nyomozók szerint James Choi ölte meg a feleségét, aztán a lányát, végül saját magát. Arról viszont nem árultak el többet, hogy hogyan haltak meg.

Őszinte részvétünket fejezzük ki az érintetteknek, és kérjük a közösséget, hogy gondoljanak rájuk ebben a hihetetlenül nehéz időszakban

– fogalmazott Mark J. Mitchell rendőrfőnök. James Choi a Highland Dental nevű fogorvosi rendelőben dolgozott. A feleségével, Young Choijal és lányukkal, Grace-szel éltek a csendes kertvárosi házban. A tinédzser Grace egy keresztény iskola másodéves tanulója volt. 


Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
