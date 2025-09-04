Nyugdíjas utalvány: egy újabb üzletlánc állt elő kuponos akcióval, élesedik a harc a diszkontok között

Az Aldi után a Lidl és csatlakozott a kormány nyugdíjasokat támogató akciójához, amelynek során minden jogosult egyszer 30 ezer forintos utalványt kap. A Lidl közölte, hogy az a vásárló, aki legalább ötezer forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalványt vált a Lidl valamelyik üzletében a beváltása után ötszáz forintos kupont kap, ami akár háromezer forint pluszkedvezményt jelenthet számukra. Sőt, a kuponok beváltását követően további kedvezményeket kaphatnak a Lidl Plus applikációban.



Az Aldi után a Lidl is extra kedvezményt ad, ha náluk költi el a nyugdíjas az élelmiszer-utalványt (Fotó: STEPHANE OUZOUNOFF / Hans Lucas)

Ezen túlmenően az áruházlánc további kedvezményeket is biztosít számukra. Amennyiben a nyugdíjasok a Lidl-kupon beváltása során legalább ötezer forint értékben vásárolnak, újabb ötszáz forintos kuponhoz juthatnak hozzá a Lidl Plus applikációban. „Felelős, etikus vállalatként mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magyar emberek számíthassanak ránk minden helyzetben. Az akciónak köszönhetően így akár háromezer forintnyi pluszkedvezményt is kaphatnak az érintettek, ami azt jelenti, hogy a vállalatnál akár tíz százalékkal is többet érhet a nyugdíjas utalvány. Ezzel a döntésünkkel valódi segítséget szeretnénk nyújtani a nyugdíjasok számára, hogy ezáltal is csökkenthessék mindennapi kiadásaikat vagy esetleg több, az egészségüket támogató élelmiszert tudjanak vásárolni” – mondta Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország kommunikációs vezetője. A Lidl-kuponok december 31-ig bármely magyarországi Lidl áruházban beválthatóak és kizárólag hideg élelmiszerre használható fel. A Lidl Plus kuponok érvényesítésére pedig a megszerzést követő 7. napig van lehetőség – hívta fel a figyelmet a vállalat.

