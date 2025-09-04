LidlAldinyugdíjaskupon

Nyugdíjas utalvány: egy újabb üzletlánc állt elő kuponos akcióval, élesedik a harc a diszkontok között

Elindult a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok postázása. Az Aldi után a Lidl is előállt egy akcióval, külön támogatást kínál: az ötezer forint feletti utalványbeváltás után ötszáz forintos kupont ad az időseknek, ami akár háromezer forint pluszkedvezményt is jelenthet számukra, ráadásul további akciók is elérhetők a Lidl Plus applikáción keresztül.

Lengyel Gabriella
2025. 09. 04. 13:49
A Lidl is támogatja a nyugdíjasokat kedvezményt ad, ha náluk költik el az élelmiszer-utalványt. Fotó: Vémi Zoltán
Az Aldi után a Lidl és csatlakozott a kormány nyugdíjasokat támogató akciójához, amelynek során minden jogosult egyszer 30 ezer forintos utalványt kap. A Lidl közölte, hogy az a vásárló, aki legalább ötezer forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalványt vált a Lidl valamelyik üzletében a beváltása után ötszáz forintos kupont kap, ami akár háromezer forint pluszkedvezményt jelenthet számukra. Sőt, a kuponok beváltását követően további kedvezményeket kaphatnak a Lidl Plus applikációban.
 

lidl LIDL brand logo at the Salon international de l agriculture at the Parc des expositions de la Porte de Versailles in Paris France on February 25, 2025. (Photo by Stéphane Ouzounoff / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)
 Az Aldi után a Lidl is extra kedvezményt ad, ha náluk költi el a nyugdíjas az élelmiszer-utalványt (Fotó: STEPHANE OUZOUNOFF / Hans Lucas)

Ezen túlmenően az áruházlánc további kedvezményeket is biztosít számukra. Amennyiben a  nyugdíjasok a Lidl-kupon beváltása során legalább ötezer forint értékben vásárolnak, újabb ötszáz forintos kuponhoz juthatnak hozzá a Lidl Plus applikációban. „Felelős, etikus vállalatként mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magyar emberek számíthassanak ránk minden helyzetben. Az akciónak köszönhetően így akár háromezer forintnyi  pluszkedvezményt is kaphatnak az érintettek, ami azt jelenti, hogy a vállalatnál akár tíz százalékkal is többet érhet a nyugdíjas utalvány. Ezzel a döntésünkkel valódi segítséget szeretnénk nyújtani a nyugdíjasok számára, hogy ezáltal is csökkenthessék mindennapi kiadásaikat vagy esetleg több, az egészségüket támogató élelmiszert tudjanak vásárolni” – mondta Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország kommunikációs vezetője. A Lidl-kuponok december 31-ig bármely magyarországi Lidl áruházban beválthatóak és kizárólag hideg élelmiszerre használható fel. A Lidl Plus kuponok érvényesítésére pedig a megszerzést követő 7. napig van lehetőség – hívta fel a figyelmet a vállalat. 
 

