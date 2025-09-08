Szívszorító: kilencéves kislány holttestét emelték ki a folyóból, erre újabb tragédia történt

A gyermek eltűnését a bíróság által kijelölt gondviselője és az ő párja, Kourtney jelentette be. Érdekesség a szövevényes ügyben, hogy nem sokkal később az utóbbi vezette el a rendőröket a kislány holttestéhez. Közben a rendőrségnek három másik nevelt gyermekük azt állította, a saját szemükkel látták, ahogy Kourtney bántalmazza a kislányt. Egyikük azt vallotta, ahogy arról beszéltek, hogy a folyóhoz viszik a gyermeket.

A kerületi ügyész szerint a gyermek testén égési sérülések és bántalmazás nyomai voltak láthatók. Renesmayt rendszeresen kínozták és elhanyagolták – írják.