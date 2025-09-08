Rendkívüli

Emberölés előkészülete miatt jelentették fel Krúbit

Szívszorító: kilencéves kislány holttestét emelték ki a folyóból, erre újabb tragédia történt

A többi gyermeket azonnal kiemelték a családból.

Forrás: Crime Online, Metropol2025. 09. 08. 14:09
Egy kilencéves pennsylvaniai kislány, Renesmay Eutsey gyámja túladagolás miatt került kórházba a múlt hét pénteken, egy nappal azután, hogy a gyermek holttestét kiemelték a Youghiogheny folyóból – írja a Metropol a CrimeOnline cikke alapján. 

A gyermek eltűnését a bíróság által kijelölt gondviselője és az ő párja, Kourtney jelentette be. Érdekesség a szövevényes ügyben, hogy nem sokkal később az utóbbi vezette el a rendőröket a kislány holttestéhez. Közben a rendőrségnek három másik nevelt gyermekük azt állította, a saját szemükkel látták, ahogy Kourtney bántalmazza a kislányt. Egyikük azt vallotta, ahogy arról beszéltek, hogy a folyóhoz viszik a gyermeket. 

A kerületi ügyész szerint a gyermek testén égési sérülések és bántalmazás nyomai voltak láthatók. Renesmayt rendszeresen kínozták és elhanyagolták – írják. 

Azonban egy nappal a holttest megtalálása után a kislány gyámja a saját otthonában túladagolta magát, és mivel túlélte, valószínűleg hamarosan vádat emelnek ellene.  Az ügyészség közölte: a házban élő másik három gyermeket kiemelték a családból. 


