Szívszorító: kilencéves kislány holttestét emelték ki a folyóból, erre újabb tragédia történt

Egy kilencéves pennsylvaniai kislány, Renesmay Eutsey gyámja túladagolás miatt került kórházba a múlt hét pénteken, egy nappal azután, hogy a gyermek holttestét kiemelték a Youghiogheny folyóból – írja a Metropol a CrimeOnline cikke alapján.
A gyermek eltűnését a bíróság által kijelölt gondviselője és az ő párja, Kourtney jelentette be. Érdekesség a szövevényes ügyben, hogy nem sokkal később az utóbbi vezette el a rendőröket a kislány holttestéhez. Közben a rendőrségnek három másik nevelt gyermekük azt állította, a saját szemükkel látták, ahogy Kourtney bántalmazza a kislányt. Egyikük azt vallotta, ahogy arról beszéltek, hogy a folyóhoz viszik a gyermeket.
A kerületi ügyész szerint a gyermek testén égési sérülések és bántalmazás nyomai voltak láthatók. Renesmayt rendszeresen kínozták és elhanyagolták – írják.
Azonban egy nappal a holttest megtalálása után a kislány gyámja a saját otthonában túladagolta magát, és mivel túlélte, valószínűleg hamarosan vádat emelnek ellene. Az ügyészség közölte: a házban élő másik három gyermeket kiemelték a családból.
