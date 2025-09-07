Eltévedt Magyar Péter egyik szimpatizánsa, Köcskre ment Kötcse helyett

Csaknem 120 kilométerrel odébb, Vas vármegyében kereste Magyar Péter kötcsei rendezvényét a Tisza Párt egyik szimpatizánsa – írja a Vaol. A helyi hírportál beszámolója szerint a köcski polgármester, Magyar Tibor arra lett figyelmes, hogy a házának kertjében bóklászik egy asszony. A település vezetője megkérdezte, mi járatban erre.

A nő annyit válaszolt, a hátsó házhoz megy, mire Magyar Tibor jelezte felé, magánterület, ahol átmenne. A váratlan „vendég” erre szó nélkül távozott. A faluban később másoktól is útbaigazítást kért a nő, – mint fogalmazott – „a rendezvényt” kereste a Vas vármegyei faluban.

Magyar Tibor lelkiismeretes településvezetőként ezért megkereste és ismét megszólította: Hölgyem, véletlenül nem Magyar Péter szimpatizánsa és a kötcsei pikniket keresi? Mire a nő: - De! Hol találom?

Az asszony ekkorra már szinte az egész települést bejárta, amikor a polgármester elárulta neki: Kötcse jó 120 kilométerre található, itt a rendezvényt hiába keresi.