Rendkívüli

Emberölés előkészülete miatt jelentették fel Krúbit

Orbán ViktorKrúbirapperkoncert

Emberölésre irányuló előkészület gyanújával tettek feljelentést Krúbi pénteki koncertje után, ahol a rapper Orbán Viktor meggyilkolásáról „verselt“ – tudta meg a Magyar Nemzet. A közönség egy része mindezt nagy ovációval fogadta.

2025. 09. 08. 14:09
Fotó: Czinege Melinda
Péntek este a Budapest Parkban lépett fel Horváth Krisztián, ismertebb nevén Krúbi. A zenész a koncertjének egy pontján belpolitikai elemzésbe kezdett, vers formájában. 
„A nap újra felragyog , a madarak csicseregnek, a virágok kinyílnak, és felkacag minden gyermek. Örömkönnyek hullanak, hisz vagy 20 évbe tellett, de eljött a nagy pillanat: a Feri végre elment” – először Gyurcsány Ferenc közéletből való távozását figurázta ki a rapper, majd rátért Orbán Viktorra. Krúbi a miniszterelnök testtömegére célozva Orbán Viktort „szaftos falatnak”, majd „kis ducinak” nevezte. 

Közel másfél perces performanszának végén pedig mosolyogva éhező emberekről és a kormányfő felakasztásáról beszélt.

„Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit” – zárta döbbenetes sorait Krúbi, a közönség egy része pedig hangos ovációban tört ki.

 Mindezek miatt Tényi István emberölésre irányuló előkészület bűntettének gyanúja miatt a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) tett feljelentést. Ezért a bűncselekményért akár öt év is kiszabható.

