Láncra verve kínozták áldozatukat az ukrán–magyar emberrablók

Ítélet született egy brutális emberrablás ügyében a Debreceni Törvényszéken. Az ügyben két ukrán–magyar állampolgárságú férfi követelt ötvenezer eurót a magyar sértettől, akit elraboltak és egy hétig fogva tartottak. A bíróság kemény büntetést szabott ki az elkövetőkre – adta hírül a Szon.

Ha a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla helyben hagyja a verdiktet, az emberrablás elkövetői évekre börtönbe vonulhatnak – képünk illusztráció (Fotó: Bach Máté)

Kínzás és emberrablás

Az ítélet szerint a sértettől 50 000 eurót követelt a két ukrán–magyar állampolgárságú vádlott. A bűnözők egy debreceni bevásárlóközpont parkolójába csalták a férfit, majd betuszkolták egy autóba, fejére csuklyát húztak és egy szabolcsi kistelepülés egyik családi házához vitték.

A sértettet a garázsban láncra verték, kínozták és többször is életveszélyesen megfenyegették.

Az áldozatot a garázsból kétszer is elvitték, hogy az ismerőseivel találkozzon és pénzt kérjen tőlük. A harmadik alkalommal a sértett egy barátjának jelezte, hogy bajban van, majd a férfi a segítségére sietett: egy másnapra megbeszélt újabb találkozón a sértett beszállt az autójába, és meg sem álltak a legközelebbi rendőrkapitányságig.

A bíróság a két ukrán–magyar állampolgárt bűnösnek mondta ki társtettesként, különösen súlyos hátrányt okozva elkövetett emberrablás bűntette és súlyos testi sértés bűntette miatt, és őket kilenc, illetve tíz év fegyházra ítélte. Egy magyar társuk hat év hat hónapnyi fegyházbüntetést kapott, mivel bűnsegédként követte el az emberrablást. Az ítélet ellen mind az ügyészség, mind a védelem fellebbezést nyújtott be, másodfokon a Debreceni Ítélőtábla fog dönteni.

Az ukrán–magyar bűnözők módszerei nem állnak távol attól, amit hazájukban is tapasztalni lehet: szinte naponta számol be a magyar sajtó olyan esetekről, amikor az utcáról, akár kutyasétáltatás közben rabolnak el állampolgárokat a hadkiegészítő központ munkatársai, hogy azonnal besorozzák őket.