Érdekes dolgok derültek ki a mosószerekről

39 folyékony, színes textíliához való mosószert, 14 színes textíliához való mosóport és 19 mosókapszulát hasonlított össze a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma különböző szempontok alapján. A hatóság közölte, hogy

az összehasonlító vizsgálatok kiterjedtek többek között az anionos felületaktív anyag, a szappan típusú felületaktív anyag, valamint a sómentes összes felületaktív anyag tartalomra is.

Érdemes megnézni, mivel mosunk (Fotó: Pixabay)

Hozzátették, hogy a vizsgálatok azt is megmutatták, mekkora a ténylegesen hatékony tisztító hatású felületaktív anyagok aránya, azaz a mosószer mekkora része áll valójában tisztító komponensekből, nem pedig vízből vagy egyéb segédanyagokból, minél magasabb ez az érték, annál koncentráltabb és erősebb a mosószer. Megjegyezték, hogy

a vizsgált termékeknél meglehetősen nagy a szórás e tekintetben: folyékony mosószernél például a sómentes összes felületaktív anyag tartalom 3-43 tömegszázalék között, mosóporoknál 2-13 tömegszázalék között, míg mosókapszuláknál 3-82 tömegszázalék között mozog,

tehát e körben érdemesebb a magasabb számot mutató termékeket választani. A vizsgálatok továbbá kiterjedtek arra is, hogy adott termék esetében hány forintnak felel meg egy mosás költsége a gyártó által javasolt adagolás szerint: folyékony mosószernél egy mosás költsége (forint per adag) 29 és 244 forint közötti, mosóporoknál 43 és 198 forint közötti, míg mosókapszuláknál 56 és 324 forint közötti sávban mozog – közölték. Német-Weingartner Lilla, az NKFH elnöke elmondta, hogy "a három termékkategóriára vonatkozó táblázatok elérhetőek a hatóság honlapján, a www.nkfh.gov.hu címen; hatóságunk minden segítséget megad a továbbiakban is a fogyasztók részére az alapos, megfontolt és összehasonlítható döntések meghozatala érdekében".