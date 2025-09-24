Rendkívüli

Kocsis Máté: Államellenes puccskísérlet zajlik a Semjén Zsolt elleni rágalomhadjárat mögött

Családi horror: megerőszakolta kishúgát egy húszéves férfi

Sokkoló eset rázta meg a Győr-Moson-Sopron vármegyei Bőny község lakóit. Egy húszéves férfi megerőszakolta a saját kishúgát az elmúlt napokban. Az áldozat kórházba, az elkövető rácsok mögé került.

2025. 09. 24. 12:03
Egy 22 éves férfit vádol a család a nemi erőszakkal
Egy 22 éves férfit vádol a család a nemi erőszakkal Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE Forrás: DPA
Sokkoló eset történt a napokban a Győr-Moson-Sopron vármegyei Bőny községben: egy húszéves férfi megerőszakolta 12 éves kishúgát. A történet először a közösségi médiában bukkant fel, ám a Kisalföld.hu kiderítette, hogy valóban megtörtént az eset.

Egy bőnyi férfi megerőszakolta 12 éves kishúgát, a hatóság nyomoz az ügyben.
Fotó: Shutterstock/Inna Kandybka

Családon belüli nemi erőszak

A Kisalföld.hu úgy tudja: a sértett jelenleg a győri kórházban lábadozik. A kislány olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, hogy műteni kellett. A húszéves elkövető jelenleg letartóztatásban várja a sorsát. A portál megkereste a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amely úgy tájékoztatott: szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt büntetőeljárást indítottak.

 

Megszólalt a polgármester

– Minden jóérzésű embernek kinyílik most a bicska a zsebében. Az egész falu megdöbbent – nyilatkozta a Kisalföldnek Bőny polgármestere, Farkas János. A településvezető hozzátette: nem egy problémás családról van, korábban talán egyetlen alkalommal folyamodtak tűzifasegélyért, és egyszer volt szükségük néhány ezer forintos támogatásra. Farkas János kiemelte: mindenben igyekeznek segíteni a családot.

Úgy tudni, a feltételezett elkövető Győrben dolgozik egy építőipari cégnél, a kislány pedig egy speciális győri iskola tanulója.

A Magyar Nemzet legutóbb nyáron számolt be egy hasonlóan tragikus esetről: egy nő elhanyagolta gyermekeit, akik legtöbbször felügyelet nélkül tengődtek. Az egyik kislányt a család ismerőse magához csábította, megerőszakolta majd megfojtotta. 

