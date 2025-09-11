Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

Hamarosan megkezdődik a Tisza Párt politikai lecsúszása + videó

Giró-Szász András korábbi kormányszóvivő szerint más egy országot irányítani, mint kritizálni.

2025. 09. 11. 8:30
A balliberális oldal mindig eljut oda, hogy nem a versenyben akar részt venni, hanem zsűrizni akar. Az a bevett módszere, hogy az ellenfelet, akivel egyébként versenyeznie kéne, valahogy körön kívül akarja szorítani. Mindig is arra törekedtek, hogy a tömeget hergeljék és uszítsák, erről beszélt a Harcosok órájában Giró-Szász András korábbi kormányszóvivő. A műsorban szó esett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének minapi évértékelőjéről is.

Európa nem tudja kezelni a problémákat. Teljesen szétváltak egymástól a nyugat-európai választók érdekei és az Európai Unió érdekei. Nagyon nehéz meghatározni pontosan, hogy milyen érdekeket szolgálnak a brüsszeliek. Előre menekülnek, hogy minél később szembesüljenek a választóik azzal, hogy ők alapvetően elrontották azt az irányvonalat, amit például Európa gazdasági versenyképességéről gondolnak, vagy az ukrán háborúval kapcsolatban képviselnek

– hangzott el a műsorban. 

Elindul a Tisza lecsúszása

Tarr Zoltán elszólásai kapcsán a volt kormányszóvivő azt mondta, hamarosan megkezdődik a Tisza Párt politikai lecsúszása, hiszen egyre nyilvánvalóbb, hogy Magyar Péter nárcisztikussága már nem fedheti el az alkalmatlanságukat.

Hamarosan kifullad a Magyar Péter-féle lendület, mert kiderül, hogy valóban nincsen csapata, vagy ha úgy tűnik, hogy van, akkor az egyik hülyeségeket beszél, a másik a Bokros-csomagot támogatja, a harmadik megszavaztatja a progresszív adót, és örül, hogy 80 százalékban azt támogatják

– sorolta. – Egyszerűen arról van szó, hogy egy államot, egy országot, egy nemzetet irányítani más, mint kritizálni az azt irányítókat. Nagyon keményen kell érvényesíteni nemzetközi porondon is a magyar érdekeket, erről a miniszterek tudnak a legjobban mesélni. Egy kicsit olyan ez, mint egy zenekar – mondta, hozzátéve, hogy ha a karmester nem érti a dolgát, akkor a zenekar tagjai nem tudnak összedolgozni. 

A műsorban szó esett arról is, hogy a balliberális megmondóemberek, mint minden választás előtt, most is azzal házalnak, hogy a kormánypártok elhalasztják majd a jövő évi választást. Giró-Szász András szerint ez a viselkedés pontosan leírja azt, amiről addig beszéltek a balliberálisokról. 

A volt kormányszóvivő kitért arra is, hogy Magyar Péter súlyos hibába esik, amikor azzal hitegeti a híveit, hogy biztosan kormányra kerül jövő tavasszal. A tiszás vezért nem érdekli, hogy másnap hogy érzik majd magukat az emberek, ha veszítenek. 

Ez őrült nagy felelőtlenség. Mindenféle politikai felelősséget nélkülöző szereplési vágy, amit itt a mindennapokban látunk, ami csak és kizárólag róla szól és egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy az őt éltető emberekben milyen társadalmi problémák kerülnek felszínre, ha csalódniuk kell majd

– emelte ki.

 

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

