Járható-e a brüsszeli út? – Szájer József megmondja + videó

– Ezek a válságok, hullámzások, sikerek mind a mi közvetlen dolgaink – mutatott rá a Mozgásban című podcastben Szájer József. A Szabad Európa Intézet igazgatója elmondta, hogy

az Európai Unió hiába tekint a 2000-es években csatlakozott tagállamokra úgy, mintha nem lennénk teljes körű tagok, a csatlakozás óta igenis releváns szereplője Magyarország is a szövetség formálásának történetében.

Felidézte, hogy a 2000-es években egy olyan működési mechanizmusra állt be az unió, amiről a 2007-es világválságban derült ki, hogy nem tarthat tovább hosszú távon. Felhívta a figyelmet arra, hogy az ellenszél dacára

Magyarország 2010-ben más útra lépett, kilépett ebből a szellemi, gondolkodási mintázatból.

Kiemelte: az Európai Unió mai problémái abból fakadnak, hogy a szövetségnek hosszú távra nincsen megalapozva a jövője. Ezért az ad hoc jellegű ügyekbe – Ukrajna, migráció, egyéb dolgok – kapaszkodik bele, hogy az éppen aktuális válságjelenségeket a szőnyeg alá tudja söpörni – mutatott rá Szájer József. A műsorban beszéltek még az orosz–ukrán háborúról, az unió belesodródásáról, az Egyesült Államok szerepéről, de szó volt a jövő évi választások tétjéről is.