Szájer JózsefG. Fodor GáborEurópai Unió

Járható-e a brüsszeli út? – Szájer József megmondja + videó

Az Európai Unió mai problémái abból fakadnak, hogy a szövetségnek hosszú távra nincs megalapozva a jövője – mutatott rá a Mozgásban című podcast szezonnyitó adásában Szájer József. A Szabad Európa Intézet igazgatója beszélt még az orosz–ukrán háborúról, illetve az unió és az Egyesült Államok háborús szerepéről, valamint szó volt a jövő évi választások tétjéről is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 15:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ezek a válságok, hullámzások, sikerek mind a mi közvetlen dolgaink – mutatott rá a Mozgásban című podcastben Szájer József. A Szabad Európa Intézet igazgatója elmondta, hogy 

az Európai Unió hiába tekint a 2000-es években csatlakozott tagállamokra úgy, mintha nem lennénk teljes körű tagok, a csatlakozás óta igenis releváns szereplője Magyarország is a szövetség formálásának történetében. 

Felidézte, hogy a 2000-es években egy olyan működési mechanizmusra állt be az unió, amiről a 2007-es világválságban derült ki, hogy nem tarthat tovább hosszú távon. Felhívta a figyelmet arra, hogy az ellenszél dacára 

Magyarország 2010-ben más útra lépett, kilépett ebből a szellemi, gondolkodási mintázatból.

Kiemelte: az Európai Unió mai problémái abból fakadnak, hogy a szövetségnek hosszú távra nincsen megalapozva a jövője. Ezért az ad hoc jellegű ügyekbe – Ukrajna, migráció, egyéb dolgok – kapaszkodik bele, hogy az éppen aktuális válságjelenségeket a szőnyeg alá tudja söpörni – mutatott rá Szájer József. A műsorban beszéltek még az orosz–ukrán háborúról, az unió belesodródásáról, az Egyesült Államok szerepéről, de szó volt a jövő évi választások tétjéről is.

Borítókép: Szájer József, a Szabad Európa Intézet igazgatója (Forrás: YouTube)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkormányinfó

Deák Dani videója

Bayer Zsolt avatarja

A szemét HVG-s gazember dadogva próbál sz…rt kavarni. Azután bekussol…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu