Ezért jó ebben a Pest vármegyei városban élni

Dunakeszi és környéke az ország leggyorsabban fejlődő térsége – mondta Tuzson Bence igazságügyi miniszter a Pest vármegyei városban, a helyi repülőtéren kialakított pumpapálya átadóján. A tárcavezető úgy folytatta: emellett fog megvalósulni Dunakeszi legnagyobb zöldberuházása, a dunakeszi városliget.

A városban új iskolák épültek, itt jött létre Magyarország legnagyobb középiskolai beruházása is, és több sportcsarnokot létesít a kormány.

A miniszter szerint a sportolásnak, az oktatásnak Dunakeszin olyan terepe van, ami párját ritkítja nemcsak Magyarországon, hanem talán egész Közép-Európában. Talán kis beruházásnak tűnik a pumpapálya, de mivel nagyon sok a család és a kisgyermek ezen a környéken, fontos, hogy olyan beruházások valósuljanak meg, amelyek az emberek igényeit kielégítik. – Mindenki úgy gondolja már itt, Dunakeszin, hogy ebben a városban jó élni – hangoztatta az igazságügyi miniszter.

Tuzson Bence (Fotó: Facebook)

A mozgás szeretete a lényeg

Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára arról beszélt, hogy nagyon sikeres projektek a pumpapályák, és azokkal sok gyereket meg lehet szólítani. Van néhány település, például Edelény, ahol az iskolai testnevelésórákat is ki szokták vinni, és legalább rollerekkel ott szoktak gyakorolni a gyerekek. Az államtitkár fontosnak nevezte, hogy élményt adjanak a gyerekeknek.

Nem az a lényeg a testnevelésórán, hogy átugorják az ötös szekrényt, hanem az, hogy minden gyerek megtalálja azt a mozgásformát, amit szívesen űz

– hangsúlyozta.

Révész Máriusz gratulált Dunakeszi városának, polgármesterének és képviselő-testületének, amiért nekiindultak a pályázatnak. Hozzátette, államtitkárságuk írja ki a pályázatokat, ezekben a pálya költségének felét állják, de a másik felét az önkormányzatnak kell mellé raknia. Azokon a településeken, ahol a képviselő-testület támogatja, lesz pumpapálya, ahol nem élnek a lehetőséggel, ott nem lesz – mondta.