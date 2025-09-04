Tisza-adótervMagyar Péter

Felgyorsulhat a Tisza párt bomlása

A hónapok óta tartó folyamatos mélyrepülés eredményeként egyre inkább felgyorsulhatna a Tisza párt bomlása Zila János, az Alapjogokért központ elemzője szerint.

Gábor Márton
2025. 09. 04. 4:52
Fotó: Havran Zoltán
Amikor ilyen csalódások érnek egy tábort, akkor annak tagjai már sokkal kevésbé lesznek hajlandóak elnézni azt a megalázó és agresszív bánásmódot, amiben Magyar Péter a hírek szerint részesíti őket, így nem csoda, hogy megindul a lemorzsolódás, ami korábban inkább csak a tűz közelében lévőket érintette, mint Vogel Evelin vagy Farkas Dezső, akik nagy dózisban és szűretlenül kapták a nyakukba a pártelnök durva viselkedését – mondta el lapunknak Zila János, az Alapjogokért központ elemzője. 

Dálnoki Áron és Magyar Péter
A Tisza-adó tervét megalkotó Dálnoki Áronnak valószínűleg nem mostanában lesz újabb közös fotója Magyar Péterrel. Fotó: Facebook

Kiemelte, a hónapok óta látható tendenciák alapján, ha

 nem történik jelentős változás, a Tisza Pártot sújtó negatív folyamatok felgyorsulhatnak.

Ennek egyik jele lehet Zila szerint, hogy Magyar Péter bejelentette, Kötcsére hívja balhézni híveit, ezzel pedig egy régi forgatókönyvet vett elő, amit az elmúlt másfél évtizedben már végtelen sokszor eljátszottak az aktuális baloldali szereplők. 

Bizonyára a Magyar Nemzet olvasói is jól emlékeznek Fekete-Győr András füstgránátos akciójára, a kordonbontásokra és az MTVA székházában kabaréba fulladt hőbörgésre. Ezek mind abból fakadtak, hogy az érintett politikusok és szervezeteik válságba kerültek, és úgy próbálták felhívni magukra az erősen lankadó figyelmet, hogy akár erőszakba is hajló, provokatív demonstrációkat szerveztek

– jelentette ki Zila János, aki szerint a Magyar Péter és a Tisza párt legnagyobb problémája, hogy a pártelnök politikai karaktere egy olyan helyzetben épült fel, amikor az ellenzéki érzelmű választók hosszú ideje azt tapasztalták, hogy az addigi baloldali szereplők nem kínálnak számukra érdemi alternatívát, az ebből fakadóan felgyülemlett frusztráció pedig, amit a koronavírusból, a háborúból és az elhibázott szankciókból fakadó válságok tovább erősítettek, sokakat aktivizált. 

Magyar Péter azt adta el egy ideig relatíve sikeresen, hogy ő érti ezeket az érzelmeket, és valami újat tud kínálni a politikai piac körülírt részén. Idén tavasszal azonban az ukrán kémbotrány megingatta ezt a róla kialakított képet, mert azt a benyomást erősítette vele kapcsolatban, hogy annyira szoros kapcsolatba került Brüsszellel és Kijevvel, hogy ezen szereplők kedvéért vagy nyomására kész szembefordulni a választók többségével egy olyan ügyben, ami nagyon erős hatással bír a körülményeikre

– tette hozzá az elemző. Kijelentette, ezt az érzületet a nyár folyamán Magyar Péter akárhogy erőlködött, nem tudta átfordítani, majd a vele szimpatizálók jelentős részének láthatóan kijózanító pofont jelentett a Tisza-adó ügye, amellyel kapcsolatban duplán becsapva érezhetik magukat. Azt követően ugyanis, hogy a pártelnök cáfolni igyekezett a sajtó által megszellőztetett, jelentős személyi jövedelemadó-emelést és a családi adókedvezmények rendszerének felülvizsgálatát tartalmazó terveket, Tarr Zoltán egy előrehozott őszödi beszéd keretében minden magyarázkodást zárójelbe tett.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza párt elnöke (Fotó: Havran Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Csépányi Balázs
idezojelekPárbeszéd – Zöldek

Szabó Tímea fékevesztett őrjöngésbe kezdett, még a Facebook-algoritmus is elszégyellte magát

Csépányi Balázs avatarja

Hogy fér ebbe az emberbe ennyi gyűlölet és frusztráltság?

