Fényt gyújtott a DK-s képviselő elméjében az államtitkár

„A baloldal hazugságokat terjeszt a fix 3 százalékos hitelről” – írta Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a közösségi oldalán. Mint kifejtette, bizonyosan egy devizahitel-kalkulátort használt Gy. Németh Erzsébet képviselő asszony, amikor a valóságtól elrugaszkodva olyan következtetésekre jutott, hogy az Otthon start programban elérhető 50 millió forintos hitelhez nettó 800 ezer forintos fizetésre lenne szüksége egy fiatalnak.

Különösen nagy bátorságra vall a DK részéről, hogy éppen a politikusaik osztogatnak otthonteremtési tanácsokat, miközben a kormányzásuk alatt közel egymillió családot nyomorítottak meg azzal, hogy a korábbi polgári kormány által elindított forintalapú otthonteremtési programot előbb megszüntették, majd ezzel az embereket beterelték a kockázatos devizahitelekbe

– emlékeztetett.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Fotó: Kallus György

A baloldal tétlenül nézte a devizahitelesek elszegényedését

Az államtitkár úgy folytatta: a számolás és az igazmondás már 2010 előtt sem tartozott a baloldal erősségei közé. Néhány év alatt csődbe vitték az országot, aminek köszönhetően a forint úgy leértékelődött, hogy az embereknek a rájuk erőltetett devizahitelek törlesztőrészletei 30-40 százalékkal ugrottak meg néhány hónap alatt. Mit tettek ekkor? Semmit! „Semmit nem tettek azért, hogy ennek az egymillió családnak mentőövet nyújtsanak. Tétlenül nézték a vergődésüket, elszegényedésüket. Nem adtak nekik támogatást, nem dolgoztak ki mentőcsomagot, nem ültek le a bankokkal tárgyalni.”

A 2010 utáni polgári kormány ezzel szemben például a forintosítás és végtörlesztés intézményével érdemi segítséget nyújtott minden bajbajutottnak, és kivezette a devizahiteleket a jelzálogpiacról.

„Ha mindezek fényében DK-s politikus mégis arra adná a fejét, hogy lakáshitelezési tanácsokat osztogasson a korábban általuk megnyomorított honfitársainknak, akkor szíves tájékoztatásul szeretném a figyelmükbe ajánlani az interneten mindenki által elérhető banki (nem kormányzati) hitelkalkulátorokat” – fogalmazott.

Egyes bankok 3 százalék alá mentek

Panyi Miklós hangsúlyozta: ezekből is világos, hogy nettó 800 ezer forintos fizetésre valóban szükség van akkor, ha egy fiatal 50 millió forintos piaci hitelt szeretne felvenni. Ha azonban a fix 3 százalékos hitelprogramon keresztül szeretne felvenni ilyen összegű hitelt, akkor nem nettó 800 ezer, hanem nettó 480 ezer forintos havi fizetésre van szüksége. Tekintettel arra, hogy számos bank már a 3 százalékos hiteltől is kedvezőbb kamatozású hitelt kínál, ez az összeg hétfő óta még alacsonyabb – hívta fel a figyelmet, hozzátéve: talán még Gy. Németh Erzsébet is láthatja, hogy a két szám között nem csekély, hanem meglehetősen nagy, közel kétszeres különbség van.