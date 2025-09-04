Itt a legfrissebb ingatlanpiaci jelentés: brutálisan megugrott a kereslet és nem véletlenül

Történelmi rekordot állított be a Duna House lakáspiaci keresletindexe: augusztusban 110 ponton zárt, ami a mutató 12 éves fennállása óta messze a legmagasabb érték. A társaság szerint az Otthon start program a felelős.

Brutálisan megugrott az eladó ingatlanok iránti kereslet az Otthon start program miatt (Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton)

A Duna House havonta közli a keresletindexet az országos hálózatánál regisztrált új vevői érdeklődések száma alapján, amely pontos képet ad a lakáspiaci kereslet alakulásáról. A társaság friss tranzakció-becslése is alátámasztja a kereslet megugrását: augusztusban 11 369 adásvétel történt, ami éves szinten csaknem 22 százalékos, havi alapon pedig 20 százalékos bővülést jelent.

Jelentős hatása van az Otthon start programnak

Ez a 2020 óta a legerősebb augusztusi forgalom, amelyet a program elindulása körüli felfokozott érdeklődés, valamint a program által nem érintettek előrehozott vásárlása is táplált.

A lakáspiaci keresletindex júliushoz képest közel 43 százalékos, az előző év azonos hónapjához képest pedig 53 százalékos növekedése egyértelműen az Otthon Start Program hatásának tudható be

— szögezte le a Duna House.

Az Otthon start program csak szeptember 1-jén indult, így az augusztusi adatok egyfajta előzetes hatást mutatnak. A Duna House előrejelzése szerint a kereslet a következő hónapokban is kiemelkedő marad: az első nagy roham szeptemberben és októberben várható, amely az év végéig fokozatosan kifut, de a karácsony előtti időszakban továbbra is erősen érezhető maradhat.

Az adatok egyértelműen jelzik, hogy az Otthon start program bevezetése történelmi fordulatot hozott a magyar ingatlanpiacon. Az elmúlt hónapban soha nem látott keresletet mértünk, ami tartósan magas szintre emelheti a lakáskeresletet és újabb növekedési ciklust indíthat el

– értékelte a helyzetet Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Az ünnepek után, 2026 elején egy újabb keresleti hullám indulhat el, különösen azok körében, akik adminisztratív vagy finanszírozási okokból később tudják megvalósítani vásárlási terveiket. Az Otthon start program hatása így rövid távon ciklikus kiugrásokban, középtávon pedig tartósan magasabb keresleti szintben nyilvánulhat meg.