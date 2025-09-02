Magyar Közlöny: fontos változások lépnek életbe az Otthon start programban

Módosította a jegybank az önerőre és a jövedelemarányos törlesztési mutatóra (JTM) vonatkozó szabályokat, amelyek kedden léptek hatályba. Ezzel összhangba került a jegybanki szabály az Otthon start programmal. Orbán Viktor miniszterelnök friss Facebook-posztban üdvözölte a lépést.

Meghatározott ügyfeleknek eddig is lehetőségük volt kilencvenszázalékos hitelfedezeti érték (LTV) mellett jelzáloghitelt igényelni az első lakásukra, a jegybanki szabályok szerint azonban csak 41 éves korig lehetett ezt megtenni. Az Otthon start program szintén tízszázalékos önerőt vár az igénylőktől, életkori megkötés azonban nincs.

Az MNB módosítása feloldotta ezt az ellentétet, keddtől eltörölte a 41 éves korhatárt, így már életkori korlát nélkül lehet az első lakásvásárlás előtt álló igénylőknek

akár 90 százalékig is hitellel terhelni az ingatlant.