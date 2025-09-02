Rendkívüli

Elfogták a 22 hónapos kislány feltételezett gyilkosát

Otthon Start Programlakásvásárlás

Magyar Közlöny: fontos változások lépnek életbe az Otthon start programban

Negyvenéves kor felett is elég a tízszázalékos önerő.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 10:18
Illusztráció Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton Forrás: Fotó: Kállai Márton Szabad Föld
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Módosította a jegybank az önerőre és a jövedelemarányos törlesztési mutatóra (JTM) vonatkozó szabályokat, amelyek kedden léptek hatályba. Ezzel összhangba került a jegybanki szabály az Otthon start programmal. Orbán Viktor miniszterelnök friss Facebook-posztban üdvözölte a lépést.

Meghatározott ügyfeleknek eddig is lehetőségük volt kilencvenszázalékos hitelfedezeti érték (LTV) mellett jelzáloghitelt igényelni az első lakásukra, a jegybanki szabályok szerint azonban csak 41 éves korig lehetett ezt megtenni. Az Otthon start program szintén tízszázalékos önerőt vár az igénylőktől, életkori megkötés azonban nincs. 

Az MNB módosítása feloldotta ezt az ellentétet, keddtől eltörölte a 41 éves korhatárt, így már életkori korlát nélkül lehet az első lakásvásárlás előtt álló igénylőknek

 akár 90 százalékig is hitellel terhelni az ingatlant. 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.