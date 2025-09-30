Focikapu dőlt egy hatéves kisfiúra, kórházba kellett szállítani + videó

Rádőlt egy focikapu egy hatéves kisfiúra a Vas vármegyei Zsennyén, emiatt eszméletét vesztette, agyrázkódást és fejzúzódást szenvedett – hangzott el a TV2 Tények című műsorában.

A gyermek egy horgásztónál volt és játék közben dőlt rá a fémkapu, ami – a Tények értesülése szerint – nem volt rögzítve. A kisfiút mentővel szállították kórházba.

Az esettel kapcsolatban megkeresték a horgásztó tulajdonosát, de nem akart nyilatkozni. A rendőrség viszont büntetőeljárást indított az ügyben.

A Tények felidézte, néhány évvel ezelőtt kísértetiesen hasonló baleset történt Zalaegerszegen is, azonban ez tragédiával végződött. Itt egy 10 éves kisfiú halt meg, miután egy elrozsdásodott focikapu agyonnyomta. A szabadidő parkot fenntartó intézmény vezetőjét a bíróság egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte akkor.

